Turcia lui Recep Tayyip Erdoğan a făcut un pas uriaș în ceea ce privește războiul aerian modern. În dotarea forțelor armate a intrat, oficial, un avion de vânătoare fără pilot, notează Army Recognition. Compania turcă Baykar a anunțat livrarea primelor trei aparate Bayraktar KIZILELMA, după finalizarea cu succes a testelor de recepție.
Noile aeronave autonome sunt echipate cu radar AESA, rachete cu rază lungă de acțiune și muniție de precizie.
Sunt proiectate să lupte alături de avioanele F-16 și viitorul aparat de generația a cincea KAAN, puterea aeriană a Turciei fiind, astfel, extinsă.
Programul KIZILELMA marchează trecerea Turciei de la statutul de lider global în producția de drone tactice la cel de pionier în aviația de vânătoare fără pilot.
De la primul zbor – realizat pe 14 decembrie 2022 – și până la intrarea în serviciul operațional au trecut mai puțin de patru ani. În această perioadă, aeronava a efectuat 600 de zboruri de test și antrenament.
Capacitățile sale de luptă aeriană au fost demonstrate, în premieră mondială, pe 29 noiembrie 2025.
Aeronava a testat deja cu succes lansarea munițiilor ghidate TOLUN și TEBER-82 din cala internă, precum și a rachetei supersonice JET-230, se mai arată în analiza Army Recognition.
Pe lângă saltul tehnologic, KIZILELMA propune o nouă abordare economică și tactică pentru forțele aeriene.
Potrivit datelor oficiale publicate de Baykar, aeronava Bayraktar KIZILELMA are o capacitate maximă de încărcare de 1.500 de kilograme.
Prin eliminarea pilotului de la bord, armata turcă poate opera mai multe aparate simultan, pentru a extinde acoperirea radar și capacitatea de lovire.
Dispar, astfel, riscul de a pierde piloți și costurile ridicate asociate avioanelor de vânătoare clasice.
Introducerea în serviciu a primelor trei aparate fără pilot reprezintă baza conceptului de luptă colaborativă (collaborative combat ) între avioanele cu pilot și cele autonome.
Pe termen lung, viziunea Ankarei pentru anii 2030 presupune integrarea avionului de vânătoare de generația a cincea KAAN cu escadrile de KIZILELMA și F-16.
În acest scenariu, notează Army Recognition, aeronava KAAN ar urma să acționeze ca platformă de comandă. Aparatele fără pilot vor zbura în avangardă pentru cercetare, escortă și lovituri de precizie.