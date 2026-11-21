Turcia lui Recep Tayyip Erdoğan a făcut un pas uriaș în ceea ce privește războiul aerian modern. În dotarea forțelor armate a intrat, oficial, un avion de vânătoare fără pilot, notează Army Recognition. Compania turcă Baykar a anunțat livrarea primelor trei aparate Bayraktar KIZILELMA, după finalizarea cu succes a testelor de recepție.

Noile aeronave autonome sunt echipate cu radar AESA, rachete cu rază lungă de acțiune și muniție de precizie.

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Sunt proiectate să lupte alături de avioanele F-16 și viitorul aparat de generația a cincea KAAN, puterea aeriană a Turciei fiind, astfel, extinsă.

Bayraktar KIZILELMA, 600 de zboruri de test și antrenament

Programul KIZILELMA marchează trecerea Turciei de la statutul de lider global în producția de drone tactice la cel de pionier în aviația de vânătoare fără pilot.

De la primul zbor – realizat pe 14 decembrie 2022 – și până la intrarea în serviciul operațional au trecut mai puțin de patru ani. În această perioadă, aeronava a efectuat 600 de zboruri de test și antrenament.

Capacitățile sale de luptă aeriană au fost demonstrate, în premieră mondială, pe 29 noiembrie 2025.

Un aparat KIZILELMA a doborât o țintă aeriană cu reacție, folosind racheta turcească aer-aer GÖKDOĞAN.

Ținta a fost detectată și urmărită cu ajutorul radarului AESA MURAD.

Radarul este dezvoltat de compania turcă ASELSAN, validând astfel un sistem de luptă 100% autohton.

Spre deosebire de generațiile anterioare de drone, destinate recunoașterii și atacurilor la sol, KIZILELMA are o amprentă radar redusă (stealth).

Poate executa misiuni complexe de interceptare aeriană, escortă și zbor autonom în formație.

Aeronava a testat deja cu succes lansarea munițiilor ghidate TOLUN și TEBER-82 din cala internă, precum și a rachetei supersonice JET-230, se mai arată în analiza Army Recognition.

Putere de foc ridicată la o fracțiune din costuri

Pe lângă saltul tehnologic, KIZILELMA propune o nouă abordare economică și tactică pentru forțele aeriene.

Potrivit datelor oficiale publicate de Baykar, aeronava Bayraktar KIZILELMA are o capacitate maximă de încărcare de 1.500 de kilograme.

Rază de luptă de 500 de mile marine (peste 920 km)

Viteză maximă de 0,9 Mach

Autonomie de zbor de peste trei ore.

Prin eliminarea pilotului de la bord, armata turcă poate opera mai multe aparate simultan, pentru a extinde acoperirea radar și capacitatea de lovire.

Dispar, astfel, riscul de a pierde piloți și costurile ridicate asociate avioanelor de vânătoare clasice.

KAAN, F-16 și KIZILELMA, combinație letală și collaborative combat

Introducerea în serviciu a primelor trei aparate fără pilot reprezintă baza conceptului de luptă colaborativă (collaborative combat ) între avioanele cu pilot și cele autonome.

KIZILELMA și-a demonstrat deja compatibilitatea cu flota de F-16 a Turciei prin zboruri în formație și simulări de luptă aeriană.

A reușit în noiembrie 2025 să detecteze și să blocheze pe radar un avion F-16.

Mai mult, în mai 2026, în cadrul programului K-SWARM dezvoltat alături de compania italiană Leonardo, echipajul unui avion M-346 a coordonat din aer formații autonome de drone KIZILELMA.

Pe termen lung, viziunea Ankarei pentru anii 2030 presupune integrarea avionului de vânătoare de generația a cincea KAAN cu escadrile de KIZILELMA și F-16.

În acest scenariu, notează Army Recognition, aeronava KAAN ar urma să acționeze ca platformă de comandă. Aparatele fără pilot vor zbura în avangardă pentru cercetare, escortă și lovituri de precizie.