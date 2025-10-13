Imagini tulburătoare de la înmormântarea Marinelei Chelaru, fostă membră a Grupului Vouă. Actrița a fost aproape uitată pe ultimul drum, doar o mână de oameni fiind prezenți la ceremonia funerară.

Luni, 13 octombrie, Marinela Chelaru trage definitiv cortina. Actrița care ne-a făcut să râdem spumos grație talentului și vervei sale scenice, dar și poftei sale de viață, și-a luat adio de la această lume. Doar o mână de prieteni și colegi care au apreciat-o pe actriță au venit la cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu și a o conduce pe ultimul drum, scrie CANCAN.

Una dintre cele mai iubite actrițe de comedie s-a stins din viață la 66 de ani. Vestea morții sale este neașteptată pentru cei care o descriu drept o femeie luminoasă, veșnic optimistă, chiar și în ultimii ani, marcați de serioase probleme de sănătate. Colegii și apropiații s-au strâns cu toții la cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală.

Saveta Bogdan: „Nu era o femeie bogată, dar oriunde mergea, venea cu ceva”

Doar o mână de oameni, colegi și prieteni, au venit să o conducă pe Marinela Chelaru pe ultimul drum. Actrița care a bucurat generații întregi și-a luat adio de la toată lumea, într-un cadru foarte restrâns. Doar o mână de oameni, colegi din trupa Vouă, câțiva prieteni apropiați și admiratori au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre ei, cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan, care i-a fost apropiată actriței pe parcursul vieții sale.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, la orice televiziune, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Mă uitam ce om bun era, deosebit și era dornică să trăiască. Din păcate, viața asta ne-a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult unii de alții și în ultimul timp nu am mai vorbit cu ea. Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a declarat Saveta Bogdan pentru sursa citată.

Foștii colegi din trupa Vouă, impresionați de generoasa actriță: „Ne ajuta pe scenă și venea la repetiții cu mâncare”

Și colegii din trupa Vouă au ținut să îi fie alături pe ultimul drum. Aceștia își amintesc cu drag de generozitatea și latura sa luminoasă.

„Mari, cum îi spuneam noi ei, a plecat și a lăsat un gol imens. Ea era o figură foarte prezentă și îmi este greu să vorbesc despre ea la trecut. A fost o actriță deosebită, un om cu suflet mare. Prima întâlnire cu ea a avut loc în anul 2000, m-a impresionat că a venit la repetiții cu mâncare, cozonaci, salată, cu de toate. Am crezut că era ziua ei, dar nu. Am înțeles abia apoi că ea așa făcea. Ne ajuta și pe scenă, și la repetiții, nu era genul acela de actriță care să fie doar pentru ea. Era tare generoasă. Ultima apariție live la tv a avut-o cu mine acum câteva luni. M-am dus la ea la apartament, am vrut să îi fac o surpriză. S-a întâmplat în urmă cu două luni”, a spus Victor Yila.

La rândul său, actorul Tudorel Filimon a vorbit despre pierderea Marinelei, colega alături de care a împărțit ani de scenă și clipe în trupa Vouă.

„Din păcate am pierdut o colegă deosebită. Am lucrat cu ea atâta amar de vreme, la grupul Vouă, dar și la un serial ce se numea – Fete de măritat. Am participat împreună la fel de fel de emisiuni, la teatru în spectacole împreună cu ea și Adrian Fetecău. Ea era foarte slăbită în ultimul timp, dar nu mă așteptam să moară. Sunt răvășit de această moarte și de alaltăieri mă tot gândesc câte ar mai fi putut face. Nu se oprește lumea la 66 de ani, ar mai fi putut face atât de multe. Mare păcat! Să ne amintim cu plăcere de ea și despre ce a însemnat pentru noi prezența ei pe acest pământ”, a declarat îndurerat Tudorel Filimon.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă

Marele regret al actriței Marinela Chelaru. Artista a murit cu această DURERE în suflet