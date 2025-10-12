Lumea teatrului este îndoliată. Actrița Marinela Chelaru a părăsit această lume, lăsând-o fără zâmbetul ei cuceritor și pofta de viață molipsitoare. Cei care au cunoscut-o și admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București.

Sâmbătă, 11 octombrie, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de chin, ea confruntându-se cu grave probleme de sănătate. A suferit 4 accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. În final, inima ei a cedat.

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capelă

Duminică, 12 octombrie, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, amplasat pe Șoseaua Antiaeriană din București. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Imaginile surprinse în exclusivitate de CANCAN la căpătâiul regretatei actrițe sunt dramatice. Lângă sicriu, au fost așezate multe buchete de flori, precum și o coroană de la soțul ei, Adrian Cula, pe care e scris mesajul: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”.

Soțul actriței este devastat de durere

Soțul actriței este vizibil afectat de pierderea soției. Au fost căsătoriți timp de 45 de ani și au avut un mariaj fericit. Acum, Adrian Cula a rămas singur. A fost prezent la căpătâiul soției sale încă din primele momente și a întâmpinat mai multe persoane care au venit să îi aducă Marinelei un ultim omagiu.

Marinela Chelaru va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie. Slujba de înmormântare va începe la 11.30, iar persoanele care au iubit-o și au apreciat-o de-a lungul anilor pot merge să își ia la revedere de la aceasta.

Familia a pregătit locul de veci în care va fi depus trupul artistei. Protagonista grupului de comedie Vouă va fi înmormântată lângă părinții săi, pe care aceasta i-a iubit enorm, mai scrie sursa citată.

Cauza morții iubitei actrițe

În urma celor 4 AVC-uri pe care le suferise în ultimii ani, Marinelei i s-a prescris un regim. Ea ar fi avut interzis la sare, însă surse apropiate au dezvăluit că actrița nu ar fi ținut cont de sfatul medicilor.

În plus, protagonista grupului Vouă nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Marinela Chelaru era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri strict interzise în cadrul dietei recomandate.

