Prima pagină » Actualitate » Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă

Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă

12 oct. 2025, 16:24, Actualitate
Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă
Galerie Foto 6

Lumea teatrului este îndoliată. Actrița Marinela Chelaru a părăsit această lume, lăsând-o fără zâmbetul ei cuceritor și pofta de viață molipsitoare. Cei care au cunoscut-o și admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. 

Sâmbătă, 11 octombrie, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de chin, ea confruntându-se cu grave probleme de sănătate. A suferit 4 accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. În final, inima ei a cedat.

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capelă

Duminică, 12 octombrie, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, amplasat pe Șoseaua Antiaeriană din București. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Marinela Chelaru

Priveghi Marinela Chelaru. Foto: Cancan

Marinela Chelaru

Imaginile surprinse în exclusivitate de CANCAN la căpătâiul regretatei actrițe sunt dramatice. Lângă sicriu, au fost așezate  multe buchete de flori, precum și o coroană de la soțul ei, Adrian Cula, pe care e scris mesajul: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”.

Soțul actriței este devastat de durere

Soțul actriței este vizibil afectat de pierderea soției. Au fost căsătoriți timp de 45 de ani și au avut un mariaj fericit. Acum, Adrian Cula a rămas singur. A fost prezent la căpătâiul soției sale încă din primele momente și a întâmpinat mai multe persoane care au venit să îi aducă Marinelei un ultim omagiu.

Marinela Chelaru

Priveghi Marinela Chelaru. Foto Cancan

Marinela Chelaru va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie. Slujba de înmormântare va începe la 11.30, iar persoanele care au iubit-o și au apreciat-o de-a lungul anilor pot merge să își ia la revedere de la aceasta.

Familia a pregătit locul de veci în care va fi depus trupul artistei. Protagonista grupului de comedie Vouă va fi înmormântată lângă părinții săi, pe care aceasta i-a iubit enorm, mai scrie sursa citată.

Cauza morții iubitei actrițe

În urma celor 4 AVC-uri pe care le suferise în ultimii ani, Marinelei i s-a prescris un regim. Ea ar fi avut interzis la sare, însă surse apropiate au dezvăluit că actrița nu ar fi ținut cont de sfatul medicilor.

În plus, protagonista grupului Vouă nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Marinela Chelaru era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri strict interzise în cadrul dietei recomandate.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A zis că vine, dar nu a reușit să mai ajungă”

Pensia MIZERĂ din care trăia Marinela Chelaru, înainte să se stingă la 66 de ani. Fiind și bolnavă, cei mai mulți bani se duceau pe medicamente

Mediafax
Sondaj Avangarde. Românii nu au încredere în forța Armatei Române în fața Rusiei. 28% dintre români consideră că România ar trebui să trimită trupe în Republica Moldova în cazul unui atac
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare
Mediafax
Primar PNL, atac dur la Bolojan: Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani
Sari la bara de unelte