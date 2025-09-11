Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la TVR Info că se vor desface contractele de muncă în cazul medicilor care nu își respectă programul de lucru. „Ani de zile, cred eu, s-a pierdut controlul legislativ asupra sistemului, fiecare face ce vrea, când vrea și nu i se întâmplă nimic”, a spus Rogobete.

Ministrul a spus că știe despre un caz al unui medic cunoscut, căruia nu îi va da numele și care urmează să fie concediat ca urmare a nerespectării contractului de muncă.

„Există un caz, am identificat un coleg universitar cu titulatură publică care anul trecut a efectuat 5 intervenții. Urmează desfacerea contractului de muncă. Nu alerg doctorii prin spitale, dacă nu încetăm odată cu acest fenomen, nu ne vom face bine niciodată. Mai ales că tot eu am fost cel care s-a opus ideii să aleagă între public sau privat. Consider că medicii pot avea activitate medicală la privat, dar după program. Mă simt penibil că ajung în 2025 să cer medicilor să respecte programul”, a spus Rogobete.

Ministrul a mai adăugat că din punctul său de vedere de „ani de zile, cred eu, s-a pierdut controlul legislativ asupra sistemului, fiecare face ce vrea, când vrea și nu i se întâmplă nimic”.