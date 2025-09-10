Alexandru Rogobete anunță includerea a 35 de medicamente noi pe listele de compensate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat publicarea ordinului de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente noi, o măsură care va extinde semnificativ accesul pacienților români la tratamente moderne.

„Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce tratamente pentru afecțiuni severe precum: cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni; amiloidoză ereditară; colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale; astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii; angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor); leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie; mielom multiplu recidivat și refractar; infecția cu HIV-1 la copii.