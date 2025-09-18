Ambasadorul R. Moldova la București vorbește de sute de milioane de euro, POMPATE de Rusia înainte de alegeri

Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, atrage atenția că Rusia a pompat deja sute de milioane de euro înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău. De data aceasta, și diaspora este vizată, deoarece votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv în alegerile prezidențiale de toamna trecută.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Victor Chirilă a explicat de ce este vizată diaspora din Republica Moldova și cum este denigrată imaginea UE. „Este partea cea mai pro-europeană a societății noastre și la ultimele alegeri ei au adus votul decisiv pentru Republica Moldova, pentru menținerea R. Moldova pe calea europeană și cred că și de această dată se va întâmpla la fel”, a spus Chirilă.

„Vedem o presiune tot mai mare pe diaspora noastră, se încearcă dezbinare, se încearcă inocularea neîncrederii în instituții, în parcursul european, se încearcă denigrarea UE, a valorilor Uniunii Europene, dar eu cred că cetățenii noștri din diasporă se informează foarte bine și știu care este miza acestor alegeri”, a mai spus ambasadorul Republicii Moldova.

Cât despre operațiunea hibridă a Rusiei și fondurile alocate pentru această campanie electorală pentru alegerile din 28 septembrie, Victor Chirilă a spus că este înzecit mai amplă.