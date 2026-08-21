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Un temut inspector antifraudă, găsit spânzurat în casa părinților. Ce a scos la suprafață ancheta autorităților

Andrei Dumitrescu
Un temut inspector antifraudă, găsit spânzurat în casa părinților. Ce a scos la suprafață ancheta autorităților
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Un inspector din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală, cunoscut pentru intransigența de care dădea dovadă în cadrul controalelor, a fost găsit spânzurat, la începutul acestei săptămâni, în locuința părinților săi din localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. Principala ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea, însă motivele care l-ar fi determinat pe bărbat să-și ia zilele ar fi în strânsă legătură cu o reclamație pe care unul dintre adjuncții ANAF i-ar fi făcut-o la Agenția Națională de Integritate (ANI).

Polițiștii giurgiuveni au intervenit de urgență, la data de 18 august, după ce o persoană a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat a fost găsit spânzurat într-o locuință din Mihăilești.

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Dosar de moarte suspectă

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că victima este Gabriel Stoica, inspector în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală București.

Sursele citate au afirmat că Stoica locuia în București, însă ar fi ajuns în casa părintească după ar fi revenit de la mare, unde fusese împreună cu familia.

Polițiștii au deschis un dosar de moarte suspectă, iar în urma primelor verificări au tras concluzia că inspectorul antifraudă s-a sinucis.

Surse din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au dezvăluit, pentru Gândul, că Gabriel Stoica ar fi intrat într-un conflict cu persoane din conducerea instituției după ce asupra lui s-ar fi făcut unele presiuni legate de verificarea unui grup de firme din Giurgiu.

Inspectorul antifraudă ar fi cedat în tăcere

Pe fondul acestor tensiuni, Gheorghe Drăghici, al doilea om în ierarhia Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București i-ar fi făcut o reclamație la ANI. La această sesizare s-ar fi adăugat și unele presiuni care l-ar fi făcut pe Stoica să cedeze în tăcere.

Gabriel Stoica

Înainte să fie dus la Mihăilești, unde a fost înmormântat, fostul inspector de la Antifraudă a fost depus la capela din cimitirul Ghencea Civil, unde cei care l-au cunoscut au putut să treacă și să-și ia rămas bun.

Ca o ironie, spun sursele Gândul, la capelă ar fi venit și Gheorghe Drăghici, care, ca și cum nu ar fi el cel care l-a reclamat la ANI, a ținut un discurs în fața tuturor, în care l-ar fi elogiat pe Gabriel Stoica atât ca om, cât și ca profesionist.

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