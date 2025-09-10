Prima pagină » Știri » Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești

10 sept. 2025, 12:43, Știri
Belarus anunță doborârea unor drone deviate în timpul atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Aliata Federației Ruse a confirmat, miercuri, că a doborât mai multe drone deviate din cauza bruiajului electronic, în timpul unui schimb de atacuri între Rusia și Ucraina.

În timpul unui schimb de focuri rapid între cele două țări aflate în război, Minskul a informat Lituania și Polonia de apropierea dronelor rusești, relatează Reuters.

Dronele rusești, destabilizate de bruiajul electronic

Pavel Muraveiko, Șeful Statului Major din Belarus, a precizat că forțele de apărare aeriană ale țării sale au urmărit permanent dronele destabilizate de bruiajul electronic.

„În timpul schimbului de atacuri nocturne cu drone dintre Federația Rusă și Ucraina, Forțele de Apărare Aeriană ale Republicii Belarus aflate în serviciu au urmărit continuu dronele care își pierduseră traiectoria din cauza impactului mijloacelor de război electronic”, a declarat oficialul.

Potrivit oficialului, o parte din aceste drone au fost distruse, unele prăbușindu-se în final pe teritoriul Belarusului. Muraveiko a mai precizat că autoritățile poloneze și lituaniene au fost informate despre apropierea dronelor.

„Acest lucru i-a permis părții poloneze să răspundă prompt la acțiunile dronelor prin sesizarea forțelor lor resonsabile”, a conchis Muraveiko.

Polonia se implică în premieră în războiul din Ucraina

Polonia a anunțat că un număr mare de drone rusești i-au încălcat spațiul aerian, forțele sale doborându-le pe cele care reprezentau un pericol direct. Țara vecină şi-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei. Varşovia se implică astfel în premieră în războiul din ţara vecină.

