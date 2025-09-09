Prima pagină » Știri externe » Cehia a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus pentru spionaj. Legătura acestei decizii cu cazul Alexandru Bălan

Andrei Văcaru
09 sept. 2025, 18:49, Știri externe
Cehia va expulza un diplomat din Belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Praga.

Serviciul de contrainformații ceh a anunțat că, împreună cu serviciile române și maghiare, „a destructurat o rețea de informații belarusă construită în Europa”, transmite Reuters.

Ministerul de Externe ceh l-a declarat luni persona non grata și i-a acordat maximum 72 de ore pentru a părăsi țara. Potrivit agenției naționale cehe de informații și contraspionaj civil, BIS (Serviciul de Informații și Securitate), este vorba despre un agent al Agenției de Securitate a Statului din Republica Belarus (KGB), care acționa sub acoperirea acreditării diplomatice.

„Mulțumesc BIS și diplomației cehe pentru demascarea și sancționarea spionajului agenților belaruși. Nu vom permite acestor agenți să se plimbe prin țară. Vom apăra Republica Cehă”, a declarat ministrul de externe ceh, Jan Lipavsky, într-un comunicat publicat luni seară pe rețelele de socializare.

Ministrul ceh a pledat pentru împiedicarea liberei circulații a agenților cu acoperire diplomatică în spațiul Schengen, lucru pe care BIS l-a solicitat în mod particular pentru diplomații ruși și belaruși, argumentând că aceștia încearcă să își sporească prezența în zonă. Într-un comunicat, agenția cehă subliniază că, în colaborare cu serviciile de informații din România și Ungaria și într-o operațiune supervizată de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), a destructurat cu succes o rețea de informatori pe care Belarus – un aliat apropiat al Rusiei – o construia în Europa.

Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, a fost reținut

Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a fost audiat marți dimineață de procurorii DIICOT. Bălan este acuzat că ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, care ar fi pus în pericol securitatea României.

El a fost reținut, marți, de procurorii DIICOT. Acesta a fost audiat timp de 8 ore de procurori.

Sursa foto: Shutterstock

