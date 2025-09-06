Alexandr Lukașenko – președintele Belarusului – reușește să își găsească, din nou, un public în Occident. Emisarii președintelui SUA îl vizitează, iar Donald Trump i-a dat personal un telefon. Pentru Lukașenko, care a trăit sub o izolare totală din partea Occidentului în cei cinci ani de la „realegerea” sa din 2020, care a declanșat proteste în masă, aceasta pare o reabilitare majoră. I se oferă șansa de a reveni la jocul său geopolitic preferat – valorificarea competiției dintre Rusia și lumea democratică în avantajul său.
Nu există nimeni altcineva în lume care să aibă expertiza lui Lukașenko în privința lui Vladimir Putin și care să fie dispus să o împărtășească cu adversarii Rusiei, consideră jurnalistul Vladimir Soloviov într-un articol de opinie publicat de The Insider.
„Și, spre deosebire de Putin, care i-a predat temporar președinția lui Dmitri Medvedev între 2008 și 2012, Lukașenko nu și-a abandonat niciodată puterea – nici măcar simbolic”, mai scrie Soloviov.
De-a lungul deceniilor în care au fost în funcție, Lukașenko și Putin s-au întâlnit de nenumărate ori, atât față în față, cât și la diferite summit-uri. S-au certat și s-au împăcat, dar nu au rupt niciodată complet relațiile. Pentru Lukașenko, atracția Moscovei constă mai presus de toate în bani, respectiv împrumuturi ieftine, energie ieftină și preferințe comerciale.
Lukașenko a investit masiv în transformarea proiectului unui stat unional Rusia-Belarus într-un proces fără sfârșit — unul cu un buget serios. Acest „șantier” fără sfârșit este conceput în așa fel încât necesită mereu noi alocări de fonduri, dar nu este niciodată finalizat.
„Pentru Lukașenko, a păcăli cu succes Moscova a necesitat întotdeauna menținerea unor legături destul de strânse cu Occidentul, lucru pe care l-a reușit timp de ani de zile. Relațiile sale cu Uniunea Europeană și Statele Unite au crescut și au scăzut, dar nu s-au prăbușit niciodată complet.
Înainte de 2020, Minsk a servit drept loc de discuții privind rezolvarea conflictului din estul Ucrainei și drept platformă pentru dezbateri privind securitatea paneuropeană. Principalul susținător al poligamiei geopolitice a fost ministrul belarus de externe, Vladimir Makei, o figură antipatică la Moscova tocmai din acest motiv”, continuă Vladimir Soloviov.
Cu toate acestea, în august 2020, vechea structură s-a prăbușit. Lukașenko a închis rivali proeminenți chiar înainte de alegeri, iar când acest lucru nu a reușit să potolească mulțimile care au ieșit în sprijinul Sviatlanei Țihanușkaia, a recurs la represiuni brutale împotriva protestatarilor și a umplut închisorile cu deținuți politici.
În cele din urmă, Lukașenko s-a menținut la putere, dar acțiunile sale, inclusiv aterizarea forțată la Minsk a unui zbor Ryanair care îl transporta pe bloggerul opoziției, Raman Pratasevich, au declanșat sancțiuni occidentale radicale.
„După aceea, Lukașenko a rămas doar cu un vector de politică externă estic. Acest lucru i-a permis lui Putin să facă din Minsk un complice la atacul rusesc asupra Ucrainei, folosind teritoriul belarus ca punct de plecare crucial pentru invazie.
Jocul poligamiei geopolitice al lui Lukașenko s-a încheiat. Simbolic, în noiembrie 2022, principalul susținător al Belarusului pentru o politică multivectorială, ministrul de externe Makei, a murit subit .
Până în 2025, părea că Lukașenko era ferm prins în brațele Rusiei. Conflictul său cu Occidentul se intensifica, iar Belarus staționase arme nucleare rusești pe teritoriul său. Însă dorința liderului belarus de a juca pe mai multe forumuri nu a dispărut niciodată.
În 2024, Lukașenko a început să elibereze treptat prizonierii politici — principala sa monedă de schimb în negocierile nesfârșite cu Occidentul.
S-a dovedit că vizita lui Kellogg din iunie 2025 a fost departe de a fi primul contact dintre SUA și cel mai apropiat aliat al lui Putin. Legăturile cu autoritățile belaruse erau deja în curs de reconstrucție la sfârșitul anului 2024, când adjunctul secretarului de stat american pentru Europa de Est, Christopher Smith, a luat legătura cu Minsk, conversații care au dus în cele din urmă la o întâlnire Smith-Lukașenko în februarie 2025, la scurt timp după ce Trump a depus jurământul ca președinte.
În aprilie, o altă delegație americană a vizitat Minsk, de data aceasta condusă de avocatul lui Trump, John Coale, care a declarat ulterior că a băut vodcă și a mâncat clătite de cartofi («draniki») cu Lukașenko. În iunie, Coale l-a însoțit pe Kellogg în timpul călătoriei trimisului în capitala Belarusului”, amintește Vladimir Soloviov.
Lukașenko nu și-a ascuns încântarea de a scăpa de izolare. Eliberând prizonieri politici, se gândea și la propriul său beneficiu. În discuțiile cu americanii, a fost ridicată problema ridicării sancțiunilor – care au afectat economia belarusă și au făcut Minskul mai dependent de Moscova.
„Washingtonul, la rândul său, avea propriile motive pentru a interacționa cu Lukașenko. Eliberarea deținuților, inclusiv a cetățenilor americani, era importantă – mai ales având în vedere obsesia lui Donald Trump de a întruchipa imaginea unui pacificator și eliberator – dar nu era singurul interes.
Lukașenko este un purtător de cunoștințe unice despre Putin. Niciun alt lider mondial nu a petrecut atât de mult timp cu dictatorul rus, iar SUA par să fi stabilit că acest tip de expertiză este valoros.
Se știe deja că Washingtonul a folosit contactele lui Lukașenko cu Kremlinul pentru a ajuta la pregătirea summit-ului din Alaska. Judecând după modul în care a fost pusă în scenă recenta întâlnire dintre Putin și Trump, SUA au ținut cont de o parte din sfaturile liderului belarus – cel puțin sugestia sa de a arăta respect față de liderul rus. Totuși, până acum se pare că SUA au obținut mai puțin decât sperau, deoarece summit-ul nu a oprit războiul din Ucraina.
Pentru prima dată în cinci ani, Lukașenko are o șansă reală de a restabili relațiile cu Occidentul, iar experiența trecută sugerează că o va profita.
Occidentul, la rândul său, îl va folosi pentru a pune presiune pe Moscova, care nu suportă să-și vadă sateliții cochetând independent chiar cu jucătorii cu care preferă să interacționeze direct. Lukașenko pare să fi revenit în centrul atenției”, încheie Vladimir Soloviov analiza publicată de The Insider.
Foto – Profimedia Images
