Prima pagină » Actualitate » Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova”

Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova”

Cristian Lisandru
06 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Lukașenko joacă la două capete în partida „Occident vs Rusia”. „«Fratele mai mic al lui Putin», folosit pentru a pune presiune pe Moscova”

Alexandr Lukașenko – președintele Belarusului – reușește să își găsească, din nou, un public în Occident. Emisarii președintelui SUA îl vizitează, iar Donald Trump i-a dat personal un telefon. Pentru Lukașenko, care a trăit sub o izolare totală din partea Occidentului în cei cinci ani de la „realegerea” sa din 2020, care a declanșat proteste în masă, aceasta pare o reabilitare majoră. I se oferă șansa de a reveni la jocul său geopolitic preferat – valorificarea competiției dintre Rusia și lumea democratică în avantajul său.

Nu există nimeni altcineva în lume care să aibă expertiza lui Lukașenko în privința lui Vladimir Putin și care să fie dispus să o împărtășească cu adversarii Rusiei, consideră jurnalistul Vladimir Soloviov într-un articol de opinie publicat de The Insider.

  • Lukașenko împlinește 71 de ani pe 30 august, după ce a petrecut 31 dintre acești ani conducând Belarus.
  • A devenit președinte în 1994, la scurt timp după crearea postului, și nu a renunțat la putere nici măcar o zi (chiar dacă multe țări au încetat să-l mai recunoască drept președinte după 2020).
  • Lukașenko este cu doi ani mai tânăr decât Putin și îl numește adesea pe liderul rus „fratele său mai mare”.
  • Totuși, ca șef de stat”, Lukașenko este seniorul: 31 de ani de domnie neîntreruptă, comparativ cu cei 25 de ani ai lui Putin, fiind cea mai puternică figură de la Moscova.

Și, spre deosebire de Putin, care i-a predat temporar președinția lui Dmitri Medvedev între 2008 și 2012, Lukașenko nu și-a abandonat niciodată puterea – nici măcar simbolic”, mai scrie Soloviov.

Certurile se terminau, iar Lukașenko se întâlnea din nou cu oficiali occidentali

De-a lungul deceniilor în care au fost în funcție, Lukașenko și Putin s-au întâlnit de nenumărate ori, atât față în față, cât și la diferite summit-uri. S-au certat și s-au împăcat, dar nu au rupt niciodată complet relațiile. Pentru Lukașenko, atracția Moscovei constă mai presus de toate în bani, respectiv împrumuturi ieftine, energie ieftină și preferințe comerciale.

Lukașenko a investit masiv în transformarea proiectului unui stat unional Rusia-Belarus într-un proces fără sfârșit — unul cu un buget serios. Acest „șantier” fără sfârșit este conceput în așa fel încât necesită mereu noi alocări de fonduri, dar nu este niciodată finalizat.

Pentru Lukașenko, a păcăli cu succes Moscova a necesitat întotdeauna menținerea unor legături destul de strânse cu Occidentul, lucru pe care l-a reușit timp de ani de zile. Relațiile sale cu Uniunea Europeană și Statele Unite au crescut și au scăzut, dar nu s-au prăbușit niciodată complet.

  • Președintele Belarusului a cunoscut întotdeauna limitele, iar cei din jurul său au înțeles importanța strategică a menținerii unui spațiu suficient de manevră – îmbrățișarea fraternă a Rusiei ar putea sufoca Belarusul dacă Minskul ar permite vreodată Moscovei să se apropie prea mult.
  • Până la alegerile prezidențiale din 2020, această strategie a funcționat în mare parte. Au existat perioade de izolare, dar acestea nu au fost complete. Certurile se terminau, iar Lukașenko se întâlnea din nou cu oficiali occidentali, atât în ​​țară , cât și în străinătate .

Înainte de 2020, Minsk a servit drept loc de discuții privind rezolvarea conflictului din estul Ucrainei și drept platformă pentru dezbateri privind securitatea paneuropeană. Principalul susținător al poligamiei geopolitice a fost ministrul belarus de externe, Vladimir Makei, o figură antipatică la Moscova tocmai din acest motiv”, continuă Vladimir Soloviov.

În 2024, Lukașenko a început să elibereze prizonierii politici

Cu toate acestea, în august 2020, vechea structură s-a prăbușit. Lukașenko a închis rivali proeminenți chiar înainte de alegeri, iar când acest lucru nu a reușit să potolească mulțimile care au ieșit în sprijinul Sviatlanei Țihanușkaia, a recurs la represiuni brutale împotriva protestatarilor și a umplut închisorile cu deținuți politici.

În cele din urmă, Lukașenko s-a menținut la putere, dar acțiunile sale, inclusiv aterizarea forțată la Minsk a unui zbor Ryanair care îl transporta pe bloggerul opoziției, Raman Pratasevich, au declanșat sancțiuni occidentale radicale.

După aceea, Lukașenko a rămas doar cu un vector de politică externă estic. Acest lucru i-a permis lui Putin să facă din Minsk un complice la atacul rusesc asupra Ucrainei, folosind teritoriul belarus ca punct de plecare crucial pentru invazie.

Jocul poligamiei geopolitice al lui Lukașenko s-a încheiat. Simbolic, în noiembrie 2022, principalul susținător al Belarusului pentru o politică multivectorială, ministrul de externe Makei, a murit subit .

Până în 2025, părea că Lukașenko era ferm prins în brațele Rusiei. Conflictul său cu Occidentul se intensifica, iar Belarus staționase arme nucleare rusești pe teritoriul său. Însă dorința liderului belarus de a juca pe mai multe forumuri nu a dispărut niciodată.

În 2024, Lukașenko a început să elibereze treptat prizonierii politici — principala sa monedă de schimb în negocierile nesfârșite cu Occidentul.

  • În iunie 2025, Keith Kellogg, trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, a vizitat Minsk.
  • Întâlnirea a dus la eliberarea lui Siarhei Țihanouski , care se afla în închisoare din primăvara anului 2020 — cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale controversate din augustul acelui an.

S-a dovedit că vizita lui Kellogg din iunie 2025 a fost departe de a fi primul contact dintre SUA și cel mai apropiat aliat al lui Putin. Legăturile cu autoritățile belaruse erau deja în curs de reconstrucție la sfârșitul anului 2024, când adjunctul secretarului de stat american pentru Europa de Est, Christopher Smith, a luat legătura cu Minsk, conversații care au dus în cele din urmă la o întâlnire Smith-Lukașenko în februarie 2025, la scurt timp după ce Trump a depus jurământul ca președinte.

În aprilie, o altă delegație americană a vizitat Minsk, de data aceasta condusă de avocatul lui Trump, John Coale, care a declarat ulterior că a băut vodcă și a mâncat clătite de cartofi («draniki») cu Lukașenko. În iunie, Coale l-a însoțit pe Kellogg în timpul călătoriei trimisului în capitala Belarusului”, amintește Vladimir Soloviov.

Va profita Lukașenko de această șansă?

Lukașenko nu și-a ascuns încântarea de a scăpa de izolare. Eliberând prizonieri politici, se gândea și la propriul său beneficiu. În discuțiile cu americanii, a fost ridicată problema ridicării sancțiunilor – care au afectat economia belarusă și au făcut Minskul mai dependent de Moscova.

Washingtonul, la rândul său, avea propriile motive pentru a interacționa cu Lukașenko. Eliberarea deținuților, inclusiv a cetățenilor americani, era importantă – mai ales având în vedere obsesia lui Donald Trump de a întruchipa imaginea unui pacificator și eliberator – dar nu era singurul interes.

Lukașenko este un purtător de cunoștințe unice despre Putin. Niciun alt lider mondial nu a petrecut atât de mult timp cu dictatorul rus, iar SUA par să fi stabilit că acest tip de expertiză este valoros.

Se știe deja că Washingtonul a folosit contactele lui Lukașenko cu Kremlinul pentru a ajuta la pregătirea summit-ului din Alaska. Judecând după modul în care a fost pusă în scenă recenta întâlnire dintre Putin și Trump, SUA au ținut cont de o parte din sfaturile liderului belarus – cel puțin sugestia sa de a arăta respect față de liderul rus. Totuși, până acum se pare că SUA au obținut mai puțin decât sperau, deoarece summit-ul nu a oprit războiul din Ucraina.

  • Lukașenko și Putin, însă, au câștigat destul de mult din jocul diplomatic cu Statele Unite, consolidând legitimitatea internațională a ambilor bărbați.
  • Putin a asigurat o întâlnire personală cu președintele SUA și o întâlnire despre Ucraina fără Ucraina. Lukașenko, la rândul său, a primit un apel telefonic de la Trump, un rezultat convertibil în monedă geopolitică.

Pentru prima dată în cinci ani, Lukașenko are o șansă reală de a restabili relațiile cu Occidentul, iar experiența trecută sugerează că o va profita.

Occidentul, la rândul său, îl va folosi pentru a pune presiune pe Moscova, care nu suportă să-și vadă sateliții cochetând independent chiar cu jucătorii cu care preferă să interacționeze direct. Lukașenko pare să fi revenit în centrul atenției”, încheie Vladimir Soloviov analiza publicată de The Insider.

Foto – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
09:51
Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
ACTUALITATE Încă un lider PSD îl atacă pe șeful Guvernului. Mihai Fifor: „Este un atentat marca Bolojan”
09:31
Încă un lider PSD îl atacă pe șeful Guvernului. Mihai Fifor: „Este un atentat marca Bolojan”
ACTUALITATE Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
09:19
Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
ACTUALITATE Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
09:05
Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
ACTUALITATE De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate
08:44
De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate
ACTUALITATE Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare
08:28
Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Evz.ro
Cât te costă să îți înscrii copilul la afterschool. Sunt scumpe, dar foarte căutate
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Astronomii au aflat din ce colț al cosmosului a venit „semnalul Wow!” acum aproape 50 de ani
GÂNDUL GREEN Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
09:30
Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
SPORT Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
08:33
Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
SPORT Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
08:18
Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
ANALIZĂ Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
08:00
Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
07:52
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt