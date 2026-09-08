Activitatea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului dedicată prevenirii și combaterii violenței domestice va continua până la încheierea actualei legislaturi, în 2028. Decizia de prelungire a mandatului a fost aprobată marți de Birourile permanente reunite ale Parlamentului, potrivit Agerpres.

Comisia, înființată pentru analizarea legislației și a măsurilor privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, a solicitat extinderea perioadei de funcționare pentru a putea finaliza demersurile începute și pentru a formula noi propuneri legislative.

Violența domestică, sub lupa parlamentului

De la constituire, forul parlamentar a analizat evoluția fenomenului violenței domestice, legislația aplicabilă și modul în care instituțiile responsabile intervin pentru prevenirea și combaterea acestuia. În acest context au fost organizate dezbateri și consultări, precum și audieri cu reprezentanți ai autorităților, organizațiilor neguvernamentale, mediului academic și altor instituții sau entități implicate.

Printre demersurile realizate de comisie se numără și analizarea unor inițiative legislative aflate în procedură parlamentară. Un rezultat important menționat în documentul prin care a fost solicitată prelungirea activității este adoptarea Legii nr. 53/2026 privind femicidul, act normativ care prevede sancțiuni mai severe și instituirea unui mecanism național destinat prevenirii violenței.

Parlamentul consideră necesară menținerea comisiei

Parlamentarii consideră că menținerea comisiei este necesară în condițiile complexității fenomenului și ale necesității de a continua evaluarea măsurilor adoptate de autorități. Totodată, printre obiectivele pentru perioada următoare se află elaborarea unor noi propuneri legislative în domeniul prevenirii, combaterii și sancționării violenței domestice.

Prelungirea mandatului până la finalul legislaturii 2024-2028 urmează să fie supusă aprobării plenului reunit al Parlamentului.