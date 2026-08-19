Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”

Blocul Național Sindical îi solicită președintelui Nicușor Dan să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării în problema achiziției de gaze prin proiectul Neptun Deep. Sindicaliștii cer o analiză a efectelor pe care prețul prevăzut pentru gazele cumpărate de stat de la OMV Petrom l-ar putea avea asupra facturilor populației, industriei, inflației și bugetului public. Asta, în urma unei analize a BNS, referitoare la consecințelor economice și energetice pe care le-ar avea achiziția de gaze din perimetrul offshore Neptun Deep. Confederația cere, de asemenea, explicații privind alegerea gazelor vândute de OMV Petrom în condițiile în care Romgaz, companie controlată de stat, deține o participație de 50% în proiectul Neptun Deep.

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Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, BNS consideră că la discuții ar trebui să participe și instituțiile cu atribuții, printre care Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Consiliul Concurenței.

Sindicaliștii spun că statul ar urma să cumpere gaze naturale de la OMV Petrom, în baza dreptului de preempțiune aferent exploatării Neptun Deep. Este vorba de 49,9 milioane MWh, echivalentul a 49,9 TWh de gaze, cu o valoare de peste 2,4 miliarde de euro.

“Concret, legea vizează achiziția a 49,9 milioane MWh (49,9 TWh) de gaze naturale prin proiectul Neptun Deep, în valoare totală de peste 2,4 miliarde de euro. Conform actului normativ, în perioada 2027-2034, statul român va cumpăra gaze naturale la un preț de 48,752 de euro/MWh, de la OMV Petrom, în baza dreptului de preempțiune aferent exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep. România are în acest perimetru offshore, aproximativ 100 de miliarde de metri de cubi de gaze naturale, din care jumătate se află în exploatarea ROMGAZ. Nu vorbim despre o decizie cu efect limitat la o tranzacție comercială. Vorbim despre o decizie care poate produce efecte asupra bugetului de stat, facturilor populației, prețurilor energiei electrice, competitivității industriei românești și atractivității României pentru investiții, timp de șapte ani”, se arată într-o scrisoare deschisă transmisă președintelui României.

BNS: România riscă să cumpere gaze peste prețul pieței

Sindicaliștii au două scenarii privind efectele economice ale mecanismului. Primul privește posibilitatea ca gazele tranzacționate pe piața liberă să ajungă, în perioada vizată, mai ieftine decât nivelul stabilit de stat.

Dacă prețul pieței va coborî sub 48,752 euro/MWh, statul ar putea ajunge să achiziționeze gazele la un cost superior celui disponibil în piață. Valorificarea ulterioară la un preț mai redus ar putea genera, potrivit BNS, pierderi care s-ar reflecta în finanțele publice.

Confederația face și o comparație cu actualul preț reglementat aplicat producătorilor interni pentru gazele destinate populației și producătorilor de energie termică. Nivelul de 48,752 euro/MWh ar echivala, potrivit analizei BNS, cu aproximativ 256 lei/MWh, față de 120 lei/MWh în prezent.

BNS estimează o creștere de 113% pentru populație

Cel de-al doilea scenariu privește transferarea costurilor mai ridicate în economie și, în final, către consumatori. Sindicaliștii compară prețul prevăzut pentru gazele respective cu un reper actual de 22,8 euro/MWh și susțin că diferența ar fi de 113%.

„Dacă luăm drept reper un preț de 22,8 de euro/MWh (preț reglementat acum pentru populație) și îl comparăm cu prețul de 48,752 de euro/MWh, vorbim despre o creștere de 113% a prețului gazului, nu despre o ajustare marginală. Această diferență nu poate fi ignorată într-o economie în care gazul natural reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru populație, pentru industrie și pentru producția de energie electrică”, arată liderii sindicali.

Propunerea BNS: Stabilirea unui preț, timp de șapte ani

Confederația consideră că stabilirea timp de șapte ani a unui preț de 48,752 euro/MWh poate transmite un semnal important investitorilor care analizează costurile de producție din România.

„Există și o problemă mai largă, care depășește nivelul facturii individuale. Stabilirea prin lege a unui preț de 48,752 de euro/MWh pentru o perioadă de șapte ani poate reprezenta un semnal economic și investițional extrem de important pentru piața românească. Într-o economie în care prețul energiei reprezintă unul dintre principalii factori care determină competitivitatea, investitorii au nevoie de predictibilitate, dar și de prețuri competitive. Dacă energia devine structural mai scumpă în România, există riscul ca investițiile să fie redirecționate către alte piețe, iar companiile care produc în România să își piardă competitivitatea în raport cu cele din alte state europene. În traducere, investitorii vor fugi și vor închide fabricile, uzinele și toate afacerile care astăzi plătesc taxe și impozite la bugetul de stat și asigură venituri pentru milioane de lucrători!”, se mai spune în scrisoarea deschisă.

BNS cere explicații privind achiziția gazelor de la OMV Petrom

Confederația cere, de asemenea, explicații privind alegerea gazelor vândute de OMV Petrom în condițiile în care Romgaz, companie controlată de stat, deține o participație de 50% în proiectul Neptun Deep.

„Care este beneficiul economic net pentru România în urma acestei decizii, după raportarea costurilor potențiale pentru buget, consumatori și economie? De ce a ales România să cumpere gaze naturale de la OMV Petrom (49,9 TWh de gaze naturale din perimetrul offshore Neptun Deep), când ROMGAZ, companie a statului român, deține jumătate din gazele care vor fi exploatate prin proiectul Neptun Deep? De ce a ales România să cumpere gaze naturale la prețul de 48,752 de euro/MWh, când estimările pentru 2027, la Bursa de gaze naturale din Olanda (TTF) sunt de 45 de euro pentru un MWH?”, sunt o serie de alte câteva întrebări adresate de BNS.