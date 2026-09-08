Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) s-a încheiat, la Bișkek, pe 1 septembrie. Și a dezvăluit un adevăr simplu, se arată într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Pe fondul slăbirii alianțelor conduse de SUA – „distruse de politicile președintelui Donald Trump” -, China, „rivalul de moarte al Americii”, prezidează o vastă rețea de organizații regionale precum OCS. Numai că Beijingul nu poate transforma aceste grupări în ceva la fel de puternic și disciplinat ca alianțele conduse de Washington (cel puțin înainte de Trump 2.0).
„Aceasta este o caracteristică de design”, scrie Temur Umarov, expert în China și Asia Centrală.
Nu este surprinzător faptul că summiturile șefilor de stat din cadrul OCS au atras o atenție internațională sporită în ultimii ani, continuă autorul analizei.
OCS este prima dintre numeroasele organizații pe care China le-a înființat în ultimul sfert de secol. Beijingul joacă un rol principal, fiind cel mai puternic stat membru.
„OCS reunește, de asemenea, liderii țărilor care poartă sau participă la conflicte cinetice sau hibride cu Occidentul. Sunt țări care au fost principalele motoare ale schimbării în peisajul internațional în anii 2020, inclusiv Rusia și Iranul.
Principalii membri ai OCS, China și Rusia, sunt implicați într-o confruntare cu Occidentul. Aceștia văd în mod clar blocul ca parte a strategiei lor de politică externă de a face ordinea globală „mai dreaptă” pentru statele non-occidentale”, explică autorul analizei.
OCS a pledat la nivel instituțional pentru o ordine globală mai incluzivă. Acest subiect este un motiv recurent în declarațiile summitului OCS, iar summitul de la Bișkek nu a făcut excepție.
Împreună, organizația ocupă un sfert din suprafața terestră a lumii. Reprezintă aproape jumătate din populația lumii. Generează o treime din PIB-ul global și are bugete militare de 650 de miliarde de dolari.
„În ciuda amprentei sale, niciunul dintre statele membre, observatorii sau partenerii de dialog ai SCO nu a primit niciun sprijin real din partea organizației în probleme de securitate care pot fi descrise ca fiind existențiale pentru ei.
Luați, de exemplu, Rusia. La cinci ani de la începutul războiului purtat de președintele Vladimir Putin împotriva Ucrainei, este clar că pariul Moscovei pe organizație ca un far al antioccidentalismului a eșuat.
Mai mult, prim-ministrul indian Narendra Modi a folosit summitul de la Bișkek ca o oportunitate de a-l mustra public pe Putin și, diplomatic, dar direct, de a-i cere să pună capăt războiului”, mai scrie Temur Umarov.
Autorul analizei consideră că acesta este un modus operandi normal pentru OCS.
„Au existat numeroase cazuri anterioare în care organizația s-a abținut să comenteze conflictele care îi implică pe membrii săi. Două exemple:
Organizația chiar respinge activ încercările oricăruia dintre membrii săi de a trage OCS în propriul conflict. Acest lucru se întâmplă și cu Moscova de fiecare dată când aceasta declanșează încă un conflict la granițele sale.
Summitul jubiliar din acest an nu a făcut excepție. Nu a existat nicio declarație oficială din partea organizației cu privire la războiul din Ucraina. A fost doar o exprimare foarte vagă a profundei îngrijorări cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu și din jurul Iranului în declarația din acest an.
S-au transmis de condoleanțe oficiale adresate Teheranului pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei și a altor lideri ai Republicii Islamice”, mai scrie autorul analizei.
Totuși, de ce nu este această organizație gigantică în centrul ordinii geopolitice din Eurasia? Motivul, explică Temur Umarov este parțial istoric.
„Treptat, rolul OCS a început să crească, fiind o formă de protecție reciprocă împotriva amenințărilor interne.
Extinderea blocului pentru a include rivali precum India și Pakistan – inițial determinată de echilibrarea reciprocă între Moscova și Beijing – a creat un impas instituțional permanent.
Prin invitarea puterilor rivale în club, OCS se asigură că nicio țară, nici măcar una la fel de descurajantă din punct de vedere geopolitic precum Rusia, nu o poate deturna sau transforma într-o armă ca instrument geopolitic privat”, punctează autorul analizei.
În ultimă instanță, explică autorul analizei, este vorba despre o fricțiune structurală. Aceasta servește în mod activ intereselor puterilor medii din regiune.
Statele membre din Asia Centrală își protejează politicile externe multivectoriale și rezistă confruntării dintre unii membri ai OCS și Occident.
„Pentru națiuni precum Kârgâzstan, Kazahstan și Uzbekistan, OCS este unul dintre instrumentele disponibile în acest act de echilibru. Acestea pot asigura simultan investiții chineze în infrastructură, pot cumpăra energie rusească și pot coopera cu Turcia pe probleme de securitate.
Motivul inacțiunii deliberate a OCS dezvăluie ceva important despre ordinea mondială actuală. Unii observatori au comparat această ordine cu perioada Războiului Rece, dar nu este aceeași.
Sistemul global nu se consolidează în două tabere ideologice clare în jurul Washingtonului și Beijingului. Se fracturează.
Odată cu creșterea punctelor de fricțiune dintre marile puteri, organizații precum OCS vor continua să joace un rol în adaptarea strategică a puterilor mai mici prinse între ele. În acest sens, pentru țări precum statele din Asia Centrală, natura neobligatorie a OCS este un atu valoros”, încheie autorul analizei.