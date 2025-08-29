Bogdan Ivan face lumină în scandalul voucherelor de energie care nu au ajuns la timp

„Pentru consumul din luna iulie a fost facturat în luna august, data scadentă pentru plata facturilor are o perioadă cuprinsă între 30 și 45 de zile, iar voucherele vor ajunge la oameni până la finalul lunii septembrie”, a spus Bogdan Ivan, la Digi 24, legat de întârzierea voucherelor de energie.

Întrebat despre problemele de distribuție a voucherelor, ministrul Energiei a recunoscut dificultățile întâmpinate cu Poșta Română.

„Acum e toată munca în sarcina Ministerului Muncii împreună cu Poșta Română, pentru verificarea automată și trimiterea voucherelor către beneficiari”, a mai spus Ivan.

Restanțe către ministere

Întrebat dacă Ministerul Energiei mai are datorii la firmele din energie, Bogdan Ivan a răspuns că din totalul de 30 de miliarde de lei cheltuiți pentru această schemă, „în momentul de față mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ 6 miliarde”, atât la Ministerul Muncii, cât și la Ministerul Energiei.

Vouchere de 50 de lei pentru familii vulnerabile

De la 1 iulie, consumatorii vulnerabili din România pot beneficia de un voucher de 50 de lei pe lună destinat plății facturilor la electricitate. Vor primi astfel de subvenții aproximativ 2,1 milioane de consumatori casnici, adică un sfert din total.

Voucherele sunt emise sub formă de tichete electronice, care pot fi utilizate doar pentru plata facturilor de electricitate. Programul vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie.

Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară sunt eligibile pentru acest sprijin, adică peste 4 milioane de oameni, iar impactul bugetar total este estimat la 1 miliard de lei pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.