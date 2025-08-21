Bolojan confirmă că 20% dintre angajați ar urma să fie disponibilizați

Ilie Bolojan a vorbit, joi seara, la Antena 1, despre „calculul corect al numărului de angajați”, în așa fel încât să se știe exact câți trebuie, iar banii cetățenilor „să nu fie folosiți și risipiți pe cheltuieli de personal, ci să fie direcționați către proiecte de investiție”.

Întrebat cum se poate stabili de câți angajați este nevoie, Bolojan a spus că există niște grile care sunt stabilite și aceste grile urmează să fie scăzute foarte probabil cu un procent de 20%.

„De aici, cei care sunt la limita grilei vor trebui să facă rreduceri de personal. Și avem exemple de primării, de consilii județene care funcționează foarte bine în România. Eu personal am administrat o primărie, un consiliu județean care funcționează, spun eu, bine, cu număr redus de angajați, iar economiile au fost importante și se văd în lucruri care se fac în fiecare lună pentru cetățeni”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că atunci când a fost primar la Oradea a redus personalul cu aproximativ 30%, iar ca președinte la Consiliul Județean Bihor, reducerea de personal a fost de aproximativ 50% „și s-a dovedit că instituțiile funcționează și în aceste condiții cu economii importante”.

Premierul a mai spus că nu trebuie să se generalizeze aceste procente, ci analizate lucrurile de la caz la caz.