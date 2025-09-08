Bolojan DEMISIONEAZĂ dacă CCR dă verdict de NECONSTITUȚIONALITATE pe 24 septembrie? Răspunsul premierului

Întrebat la Televiziunea Română dacă va demisiona în cazul în care judecătorii Curții Constituționale vor declara neconstituțional proiectul de lege privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct, scrie Mediafax.

„Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară”, a răspuns premierul, la TVR 1.

Confruntat cu acuzația că amenință prea des cu demisia și că o folosește ca instrument de presiune asupra celor cu care negociază, premierul a negat această abordare.

„Nu am făcut asta, dar mie mi s-a părut că este foarte corect și cinstit față de cetățenii României, față de partenerii de coaliție că atunci când îți asumi o răspundere foarte importantă în condiții dificile, pe baza unui plan, să respecți acest plan”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a susținut că acest proces aduce „o doză de echitate și de normalitate în raport cu alți salariați din România, cu alți oameni care ies la pensie în condiții normale și la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”.