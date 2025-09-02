Bolojan le transmite, din nou, dascălilor că nu le-a redus SALARIILE

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, deși numărul suplinitorilor din învățământ a scăzut, salariile cadrelor didactice nu au fost diminuate, iar măsurile recente nu au afectat sistemul de educație.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că diminuarea numărului de suplinitori în școli este reală, dar aceasta nu a implicat reducerea salariilor cadrelor didactice.

„Veniturile, salariile n-au fost reduse. Cei care primeau plata cu ora, inclusiv directorii, obțineau venituri suplimentare, dar acestea nu sunt afectate de măsurile recente,” a spus premierul.

Bolojan a adăugat că situația actuală nu este rezultatul unei crize a sistemului de educație.