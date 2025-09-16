Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată

Ilie Bolojan neagă că ar folosi demisia ca o formă de presiune în coaliție. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată și cu toate discuțiile nesemnificative care de multe ori bruiază agenda publică serioasă.

Întrebat la Antena 3 CNN despre demisia sa cu care ar amenința în coaliție, Bolojan a declarat că: „Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar în momentul în care ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, știi care este planul pe care trebuie să-l duci la capăt pe baza căruia ai acceptat această funcție este o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie, pentru că altfel dacă mimăm cum am mimat și în alte perioade nu facem decât să ne reîntoarcem la asemenea dificultăți pe care le-am prezentat”.

Și totuși dacă ar folosi demisia în mod repetitiv, l-ar mai crede cineva a fost întrebat premierul la Antena 3CNN.

­”Această demisie nu a fost folosită în mod repetitiv, dar cu așa numitele știri care apar câteodată și cu toate discuțiile nesemnificative care de multe ori bruiază agenda publică serioasă, nu pot să explic în fiecare zi un lucru sau altul”, a spus Bolojan.

Întrebat la Antena3CNN, dacă merge la şedinţa Coaliţiei cu demisia pe masă, Ilie Bolojan a spus „Ca să vă răspund, trebuie să-mi permiteți să fac un tablou cât se poate de corect al situației noastre. Așa cum am mai spus, diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează este de aproximativ 30 de miliarde de euro. Față de 130 de miliarde, noi cheltuim 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim acești bani, trebuie să îi împrumutăm. Împrumuturile sunt tot mai mari și costurile acestora sunt tot mai mari. România va plăti până la finalul anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei”.