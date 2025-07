Câți bani i-au intrat pe card lui Nicușor Dan de la AEP, în urma celor două campanii electorale

Nicușor Dan a cheltuit în campania electorală, dar a și încasat la rândul său sume care nu sunt deloc de neglijat. Potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă, actualul președinte al statului a primit ca urmare a campaniei electorale de la Primăria Capitalei, suma de aproximativ 660.000 de lei, iar pentru campania președinției țării, suma de aproximativ 60,8 milioane de lei urmează să fie aprobată și transferată în contul bancar.

Președintele AEP, Zsombor Vajda, ne-a declarat că fiind „sume cu destinație specială, se plătesc toți banii odată„.

Potrivit datelor de la AEP, în contul lui Nicușor Dan au intrat, încă din luna septembrie a anului trecut, aproape 660.000 de lei, echivalentul a peste 130.000 de euro, iar, în urma campaniei din luna mai, este în analiză să fie virată și suma de 60,8 milioane de lei, echivalentul a peste 12 milioane de euro.

Nicuşor Dan a anunțat în timpul campaniei electorale într-o dezbatere televizată de la Antena 3 CNN că a primit câteva milioane de lei ca donaţii pentru campania electorală, iar câţiva oameni de afaceri au donat sume de ordinul sutelor de mii de lei.

Veniturile din campania sa electorală au fost 3 milioane de lei care au venit de la aproape 10.000 de oameni. Nicușor Dan a precizat că doi oameni de afaceri au donat suma maximă care poate fi donată pentru campania electorală, de 810.000 lei, alţi doi afacerişti au donat 500.000 de lei şi alt om de afaceri a donat 250.000 de lei.

Nicuşor Dan spunea în mai 2024 că în precampanie a primit în jur de 2,1 milioane de lei, adică 400.000 de euro, din care 100.000 de euro de la USR şi restul, 310.000 de euro, donaţii de la cetăţeni. El a precizat că pentru campanie, poate cheltui 660.000 de lei, potrivit legii şi intenţionează să îi împrumute de la bancă.

”Fiecare candidat are voie să folosească pentru poziţia de primar al municipiului 660.000 de lei, pe care intenţionez să îi împrumut şi statul dă această sumnă înapoi tuturor candidaţilor care fac 3%. Pentru moment, am împrumutat de la banca la care am cont o parte din această sumă”, spunea Nicușor Dan în mai 2024.