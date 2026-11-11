Prima pagină » Știri » Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft

Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft

Cristian Lisandru
Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reprezentanții Serviciului Român de Informații (SRI) au transmis – printr-un comunicat – detalii referitoare la dejucarea unui atac cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși APT TURLA. Atacul cibernetic a avut loc la sfârșitul anului trecut și a vizat o instituție guvernamentală din România. În același timp, hackerii au vizat și o instituție din Kazahstan.

SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind încercarea de compromitere a unei instituții guvernamentale din plan național, la sfârșitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA, Serviciul Român de Informații face următoarele precizări:

SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025. A implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit”, transmit reprezentanții SRI.

SRI: Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile

Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, au mai transmis reprezentanții SRI, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat.

„SRI a informat beneficiarii legali. Totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO.

SRI/ Centrul National Cyberint are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă”, s-a mai precizat în comunicat.

Cum erau interceptate mesajele oficialilor

Virusul folosit de ruși are o componentă centrală special concepută pentru a monitoriza fluxul de mesaje, au specificat și cercetătorii ESET.

Programul se infiltrează în procesul din spatele mesajelor trimise.  Metoda este deosebit de discretă pentru că modifică procese care sunt deja încărcate pe server,astfel nu atrage atenția administratorilor de rețea.

Mesajele au fost analizate în funcție de criterii prestabilite.

  • expeditor
  • destinatar
  • subiect
  • numele fișierelor atașate.

Cercetătorii au constatat că instrumentul selecta inclusiv e-mailuri care conțineau documente în formate de documente scrise și PDF.

Mesajele vizate erau comprimate, criptate și stocate temporar, pentru a fi recuperate ulterior de operatorii atacului. În tot acest timp, corespondența originală își continua traseul normal către destinatari, sistemul instituției funcționând aparent fără probleme.

Un instrument invizibil ascuns în serverele instituțiilor

Instrumentul descoperit de cercetătorii ESET este un ansamblu de viruși proiectat pentru a funcționa pe servere Microsoft Exchange, o platformă utilizată la scară largă de guverne și companii pentru administrarea e-mailurilor.

Spre deosebire de atacurile cibernetice convenționale, noul virus este construit pentru a rămâne nedetectat o perioadă cât mai îndelungată.

Programul execută comenzi direct în memoria serverului. Utilizează tehnici avansate de criptare și lasă foarte puține urme în sistem. O particularitate a operațiunii este absența unei infrastructuri externe clasice de comandă și control.

În mod normal, programele de acest tip comunică periodic cu servere externe pentru a primi instrucțiuni și a transmite datele furate.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂCNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată
12:23
CNIR: Șapte oferte la contractul pentru serviciile cadastrale pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Vor fi expropriate 3297 imobile proprietate privată
FLASH NEWSPeste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi
10:58
Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi
Gândul de VremeCod galben emis de ANM, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București
10:13
Cod galben emis de ANM, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București
ANALIZA de 10Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
10:00
Fereastră de oportunitate pentru Moscova. Cum folosește Putin rezultatul alegerilor intermediare din SUA pentru a impune propria agendă în negocierile de pace
SCANDALOSSamuel Misaroș, preotul care s-a certat în public cu filologul Papahagi, urmărire ca-n filme cu mașina de Poliție
08:59
Samuel Misaroș, preotul care s-a certat în public cu filologul Papahagi, urmărire ca-n filme cu mașina de Poliție
FLASH NEWSPetrișor Peiu anunță că AUR va vota o moțiune de cenzură depusă de PNL și USR împotriva guvernului Niculescu. Care este, însă, marea provocare
15:25
Petrișor Peiu anunță că AUR va vota o moțiune de cenzură depusă de PNL și USR împotriva guvernului Niculescu. Care este, însă, marea provocare
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e ceva normal, dar legea este clară
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cantitatea de lumină la care te expui zilnic ar putea fi un puternic predictor al demenței
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
COMUNICATWALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
14:12
WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
NEWS ALERTCe s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
14:06
Ce s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
FLASH NEWSEuroparlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
13:51
Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
ULTIMA ORĂPNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
13:44
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
REACȚIEDiana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
13:40
Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
ULTIMA ORĂAlertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba
13:35
Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba

Cele mai noi

Trimite acest link pe