Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft

Reprezentanții Serviciului Român de Informații (SRI) au transmis – printr-un comunicat – detalii referitoare la dejucarea unui atac cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși APT TURLA. Atacul cibernetic a avut loc la sfârșitul anului trecut și a vizat o instituție guvernamentală din România. În același timp, hackerii au vizat și o instituție din Kazahstan.

SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025.

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„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind încercarea de compromitere a unei instituții guvernamentale din plan național, la sfârșitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA, Serviciul Român de Informații face următoarele precizări:

SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025. A implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit”, transmit reprezentanții SRI.

SRI: Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile

Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, au mai transmis reprezentanții SRI, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat.

„SRI a informat beneficiarii legali. Totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO.

SRI/ Centrul National Cyberint are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă”, s-a mai precizat în comunicat.

Cum erau interceptate mesajele oficialilor

Virusul folosit de ruși are o componentă centrală special concepută pentru a monitoriza fluxul de mesaje, au specificat și cercetătorii ESET.

Programul se infiltrează în procesul din spatele mesajelor trimise. Metoda este deosebit de discretă pentru că modifică procese care sunt deja încărcate pe server,astfel nu atrage atenția administratorilor de rețea.

Mesajele au fost analizate în funcție de criterii prestabilite.

expeditor

destinatar

subiect

numele fișierelor atașate.

Cercetătorii au constatat că instrumentul selecta inclusiv e-mailuri care conțineau documente în formate de documente scrise și PDF.

Mesajele vizate erau comprimate, criptate și stocate temporar, pentru a fi recuperate ulterior de operatorii atacului. În tot acest timp, corespondența originală își continua traseul normal către destinatari, sistemul instituției funcționând aparent fără probleme.

Un instrument invizibil ascuns în serverele instituțiilor

Instrumentul descoperit de cercetătorii ESET este un ansamblu de viruși proiectat pentru a funcționa pe servere Microsoft Exchange, o platformă utilizată la scară largă de guverne și companii pentru administrarea e-mailurilor.

Spre deosebire de atacurile cibernetice convenționale, noul virus este construit pentru a rămâne nedetectat o perioadă cât mai îndelungată.

Programul execută comenzi direct în memoria serverului. Utilizează tehnici avansate de criptare și lasă foarte puține urme în sistem. O particularitate a operațiunii este absența unei infrastructuri externe clasice de comandă și control.