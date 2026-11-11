Cod galben emis de ANM, ploi torențiale și intensificări ale vântului. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București

În această dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a plouat la Reșița și la Călărași. În același timp, în mai multe zone ale țării, ceața a fost prezentă, iar vizibilitatea redusă.

Meteorologii au emis coduri galbene de ceață pentru județele Hunedoara, Maramureș, Bacău, Argeș și Gorj.

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Revin ploile torențiale

Meteorologii ANM au emis, la ora 10:00 un cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ.

Codul galben este valabil până în data de 12 noiembrie, la ora 22.00.

Până în data de 13 noiembrie, la ora 22:00, este valabilă și o informare meteorologică pentru ploi și intensificări ale vântului.

„În intervalul menționat, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană”, anunță ANM.

Temperaturi în creștere, potrivit ANM

Temperaturile vor crește în majoritatea zonelor, anunță ANM. Cerul va avea înnorări temporare în sudul, estul și centrul țării, iar în rest va fi noros. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea.

În regiunile intracarpatice și la munte cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 20…30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte și în vest, dar noaptea și în nord-vest și local în centrul și estul țării, cu viteze de 40…60 km/h. La altitudini mari rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud a teritoriului și cele minime se vor încadra între 5 și 16 grade. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

La București, cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab (cantități de apă sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab până la

moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade. Noaptea se va forma ceață.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții

Temperaturile, la ora 07:00, au fost mai mari decât cu o dimineață în urmă. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde au fost -3 grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură a dimineții a fost la Sulina. Termometrele au arătat 13 grade Celsius.

La București, la ora 07:00, au fost 6 grade și aer cețos.

Au fost 11 grade la Constanța, 5 grade la Craiova, 6 grade la Călărași și la Drobeta-Turnu Severin.

În vestul României s-au înregistrat 7 grade la Oradea, 8 grade la Arad și 9 grade la Timișoara.

În Moldova au fost 4 grade la Suceava, Botșani și Iași.

La Vaslui, cerul a fost senin, iar termometrele arătau 3 grade Celsius. Au fost 7 grade la Brașov și cer acoperit, potrivit ANM.