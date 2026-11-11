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Exercițiu complex de intervenție în situații de urgență în tunelul Momaia de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Cristian Pistol (CNAIR): Urmează testele finale

Cristian Lisandru
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Cristian Pistol – director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA – a transmis că astăzi a avut loc un exercițiu complex de intervenție în situații de urgență. Acțiunea s-a desfășurat în tunelul Momaia de pe Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

La exercițiu au participat echipaje ale ISU, Serviciului de Ambulanță, Jandarmeriei și Poliției, alături de personalul CNAIR.

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  • Scenariul a simulat un accident rutier în galeria de pe sensul Pitești – Sibiu. În accidentul simulat au fost implicate un microbuz cu pasageri și un autoturism.
  • În urma impactului, ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări și s-a declanșat planul de intervenție în regim de cod roșu.

„Exercițiul a presupus mobilizarea unui dispozitiv important de intervenție, stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor din tunel și gestionarea situațiilor dificile apărute pe parcursul evacuării. Au fost simulate inclusiv situații în care unii conducători auto au refuzat să părăsească autovehiculele, fiind necesară intervenția jandarmilor”, a precizat Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Urmează testele finale ale sistemelor, programate la sfârșitul lunii noiembrie

Cu această ocazie, a mai menționat Cristian Pistol, a fost verificată funcționarea coordonată a tuturor sistemelor și echipamentelor de siguranță ale tunelului.

  • Alarmare
  • Detecție
  • Semnalizare
  • Instalațiile de evacuare a fumului
  • Sistemele de închidere și blocare a accesului
  • Barierele
  • Semnalizările acustice și luminoase.

„A fost instalat și un cort pentru triajul și primirea persoanelor evacuate. Astfel de teste verifică, în condiții cât mai apropiate de realitate, capacitatea de reacție și de coordonare a tuturor structurilor de intervenție, procedurile de evacuare și funcționarea echipamentelor de siguranță.

Urmează testele finale ale sistemelor, programate la sfârșitul lunii noiembrie. Acesta a fost testul final; urmează analiza rezultatelor și finalizarea descărcării către DN73G”, a mai scris Cristian Pistol.

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