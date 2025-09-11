Prima pagină » Știri » Construcția celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, DISCUTATĂ de Bolojan cu omologul său bulgar

Cristina Corpaci
11 sept. 2025, 18:46, Știri
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat la telefon cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre, se arată într-un comunicat al Executivului.

Cei doi premieri au discutat și despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere.

„De asemenea, au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului”, mai arată sursa citată.

Lucrările ar putea începe în 2026

Guvernatorul orașului Ruse, Dragomir Draganov, a declarat că este asigurată finanțarea pentru construirea unui al doilea pod peste Dunăre la Ruse – Giurgiu, iar lucrările de construcție efective ar putea începe încă din 2026, când se preconizează că va fi finalizată proiectarea acestuia, scria agenția bulgară de presă BTA.

Pentru construcția instalației a fost asigurată o finanțare UE de 2,5 miliarde de euro, iar proiectul va fi implementat de partea română. Între timp, studiul de fezabilitate a fost deja atribuit unei companii.

„Studiul a fost atribuit unei companii. Până la jumătatea anului 2026, se va face studiul cu privire la locul exact unde va fi amplasat Podul peste Dunăre. După ce se finalizează proiectarea, încă doi ani – doi ani și jumătate, și punerea în aplicare a acestei facilități. 2029, începutul lui 2030 vom avea un nou pod”, a spus Draganov.

Pentru a face operațional feribotul dintre Ruse și Giurgiu, este necesară renovarea drumului ocolitor de aproximativ un kilometru și 200 de metri care îl leagă de punctul de trecere a frontierei de pe teritoriul României.

