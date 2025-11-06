Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările

Controversatul om de afaceri, Fănel Bogos, reținut de DNA miercuri, ar fi fost adus în audiență la premierul Ilie Bolojan de către Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, cu pretextul de „a-l băga în partid”, spun surse politice.

Bogos este acuzat oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Totuși, povestea Guvernului diferă față de cea din stenogramele procurorilor. În interceptări apar mai mulți lideri PNL, printre care și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan.

În timp ce stenogramele sugerează că întâlnirea dintre Fănel Bogos, Mihai Barbu și Ilie Bolojan ar fi fost în sediul PNL din Aleea Modrogan, Guvernul le contrazice:

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la primul-ministru – la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrari. A venit însoțit de domnul Bogos, iar motivul invocat a fost „chestiuni politice”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. vs. „Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”

În aceeași idee, vorbim de o întâlnire de 15 minute, nu una de 4 ore, așa cum se înțelege din stenograme:

„Discuția a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore, nu s-a ieșit din nicio ședință de Guvern. (…) Eu personal nu știu de nicio întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore, cu excepția ședințelor de Coaliție, dar nici acelea nu știu care au fost de 4 ore. După 15 minute, discuția s-a încheiat.”, declară purtătorul de cuvânt. vs. „Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct… degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag!”

Premierul Ilie Bolojan nu ar fi știut că Fănel Bogos este un om cu „probleme” și nu știa de banii și alimentele acordate lui Mihai Barbu, spune purtătorul de cuvânt:

„Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audiențe. Nu există așa ceva. Ba mai mult decât atât, a atras atenția încă de ieri că reprezintă o faptă pedepsită de lege și cine săvârșește asemenea fapte suferă sancțiunile legale. (…) Cu sigurață nu știa că domnul respectiv era un om cu probleme”.

23 septembrie 2025: Ce i-ar fi dus Fănel Bogos trezorierului PNL care ar fi intermediat întâlnirea cu Bolojan: Un portbagaj cu 80 de pulpe de pui, 20 de cartoane cu ouă cu 2 gălbenușuri, 3-4 kilograme de brânză maturată, brânză de burduf, iaurt, sana sau kefir

Pe 23 septembrie 2025, Bogos Fănel s-a deplasat în municipiul București unde acesta a afirmat că trebuie să se întâlnească cu Bolojan Ilie, prim-ministrul României, întâlnire intermediată prin intermediul numitului Barbu Mihai.

La această dată numitul Bogos Fănel s-a deplasat împreună cu numitul Barbu Mihai la sediul Administrației Apele Române-Conducere, unde cel dintâi a depus o documentație pentru a obține un aviz pentru FNC Tecuci. Ulterior Bogos Fănel și Barbu Mihai s-au deplasat împreună la sediul PNL din mun. București, Aleea Modrogan nr. 1, unde au petrecut mai multe ore.

La data de 23.09.2025, la ora 12:55:40, Bogos Fănel o contactează telefonic pe numita Bianca(angajata SC VANBET însărcinată cu întocmirea și expedierea pachetelor cu produse alimentare către diverse persoane) căreia îi trasează sarcini de a întocmi un pachet consistent cu produse alimentare pentru numitul Barbu Mihai(hai să zicem, 80 de pulpe… ! / 20 de cartoane de 20 ca să fie oul cu două gălbenușuri./ brânză maturată vreo 3-4 kile, brânză de burduf 10 kile.. !/ 10 kilograme în pungă, da, ăh .. ! (îl întreabă pe bărbatul aflat lângă el: Ce să mai pună?) Ăh .. și 100 de iaurt, sana sau kefir ce are de capră.. !/ discută cu persoana de lângă el: .. pune în portbagaj, le pune în … un portbagaj …n-au nimica! ) Nu trebuie! Bine! Deci atât! (n.r – după vocea bărbatului care se aude în fundal spunând „nu trebuie”, acesta pare a fi numitul BARBU Mihai) / Da! Dar cu MONA să vorbești să dea brânză de mai multe categorii și de-aia mai maturată, mai bună.)

23 septembrie: „ S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN! Răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag ”

Pe 23 septembrie, Aniței Mihail, care se prezintă ca un apropiat al unui șef de serviciu secret, poartă o convorbire telefonică cu numita Matacă Veronica Oița căreia îi transmite că Bogos Fănel s-a văzut cu Bolojan Ilie și i-a prezentat problema pe care SC VANBET SRL o întâmpină cu funcționarii DSVSA iar că această problema pare a fi rezolvată, respectiv că Bogos Fănel ar fi reușit să obțină demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și promovarea în mod ilegal a intereselor agentului economic (aprobarea dosarelor de despăgubire și anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL).

„S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN! / Perfect! Minunat! Deci, s-a descurcat .. așa, șeful… ?/ A zis … cică bă, din câți am întâlnit și cât am cheltuit, numai tu și cu vicepreședintele….X.. !/ … ați fost de cuvânt dar nu oprim ce-am început ieri”.

Pe 1 octombrie, Fănel Bogos îl contactează pe numitul Boț Iulian, primarul comunei Liești, căruia îi transmite faptul că s-a întâlnit cu Bolojan Ilie și i-a expus problema lui legată de DSVSA Vaslui și că acesta se va interesa de această problemă.

„Băi dar … cu BOLOJAN ce-ai făcut? Ai mai vorbit? Ți-a .. venit în control?/ Da, am fost, am vorbit cu el! Și … ! / Că…se interesează să vadă care-i treaba!/ Crezi că nu-l ascultă tot pe idiotul ăla de BOCIU?”

La data de 6 octombrie 2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din mun. Vaslui cu numitul Ponea Mihai, căruia i-a transmis faptul că Bogos Fănel a avut recent o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim-ministrul României, la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul în vederea rezolvării aceleași probleme privind situația SC VANBET SRL, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea “prea multe bube în cap, nu mă bag! ”.

În schimb Bogos Fănel ar fi remis suma de 1, 5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct… degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”.

Potrivit procurorilor alt sistem relațional de influență al omului de afaceri Fănel Bogos este format din Mirela Laura Iusein, Mihail Cristea Rareș și Cristian Bălan.

4 rețineri în Rețeaua „Rezerviștilor”, 2 persoane au fost puse sub control judiciar

Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile.

Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Alte 2 persoane, Silviu Ularu și Oiță Matacă, au fost puși sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

