Cseke Attila CONFIRMĂ că se vor desființa 40.000 de posturi în administrație, prevăzute în pachetul 2

26 aug. 2025, 22:35, Știri
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat că în pachetul 2 de măsuri fiscale se are în vedere o reducere a posturilor cu 20-25%, adică un total de 40.000 de posturi. 

Ministrul a enunțat că pachetul 2 de măsuri fiscale are trei părți componente, legat de administrația locală, partea de eficientizare a autorităților locale e o parte, a 2-a este legat de creșterea capacității de finanțare și a 3-a de descentralizare.

„Legat de prima parte, cu eficientizarea activității, se propune reducerea numărului de posturi în autoritățile locale, dar pe un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil pentru 2025, în sensul în care noi nu propunem reducerea de posturi la toate UAT-urile la fel, în sensul în care reducerea va fi cu un anumit procent de 20-20 și ceva la sută, dar care înseamnă că autoritatea locală care până acum față de numărul maxim de posturi și-a gestionat organigrama mai jos și a avut mai multe posturi vacante, pentru că primarul a avut grijă ca totuși să aibă și fonduri, pentru că toate salariile acestea îți rupi din fonduri, altfel necesare pentru alte tipuri de activități”, mai spune ministrul.

Cseke Attila a declarat că posturile vacante vor trebui desființate pentru că el nu are organigrama plină. „Unde este organigrama plină, unde autoritatea locală a considerat că are nevoie de toate posturile. Sigur, acolo o reducere cu 20-25% a organigramei înseamnă reorganizarea instituției și înseamnă că de unii din personalul bugetari vor trebui să se despartă”.

” De la 10.700 de posturi în cabinetele aleșilor locali și demnitari, de la primul-ministru până la secretarii de stat se reduc peste 6000 de posturi. Se reduc consilieri. La cabinetele aleșilor locali avem consilieri. Până la momentul de față aveam consilieri și la viceprimarii până la 10.000 de locuitori UAT 10.000 de locuitori aveam un consilier”, mai spune ministrul UDMR.

„Deci, în total cam o să fie o reducere de 40.000 de posturi, cam 30.000 pe partea de organigramă, 6000 pe partea de cabinete și 4000 la poliția locală. Deci vorbim de o reducere de postul de 40.000 de posturi la un număr de 148.000 astăzi, care sunt în administrația locală”, mai spune Cseke Attila.

