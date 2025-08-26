Cseke Attila: Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri

Cseke Attila a declarat în direct la Antena 3CNN că există un acord în coaliție pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care la sfârșitul săptămânii ar urma să fie aprobat în Guvern.

Ministrul Dezvoltării a confirmat că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere, unul din paliere fiind partea de administraţie şi încă alte paliere care se vor regăsi în acest pachet. „Încercăm la nivel guvernamental, şi vom reuşi, să reglăm toate aceste proiecte într-un pachet legislativ, astfel încât undeva vineri, sâmbătă Guvernul să poată să aprobe acest proiect care îşi va urma cursul în Parlament”, a afirma Cseke Attila.

Ministrul UDMR a subliniat că, dacă se depune sesizare privind constituţionalitatea ori se iniţiază o moţiune de cenzură, aceasta se dezbate, iar dacă nu se depune sesizare la CCR şi nici moţiune de cenzură se va considera adoptat pachetul legislativ şi va merge la promulgare, către şeful statului.