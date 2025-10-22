Prima pagină » Știri » Daniel Băluță: Dacă partidul va vota, voi candida la primăria Capitalei

Daniel Băluță: Dacă partidul va vota, voi candida la primăria Capitalei

22 oct. 2025, 20:21, Știri
Daniel Băluță: Dacă partidul va vota, voi candida la primăria Capitalei

„Dacă partidul va vota și, sunt convins că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil voi candida”, a spus Daniel Băluță, în direct la Antena3CNN. 

Primarul Sectorului 4 a declarat că decizia finală privind candidatura sa la Primăria Capitalei va fi anunțată în următoarele 7-10 zile.

Întrebat dacă va candida pentru că partidul nu are altă variantă, Daniel Băluță a declarat că: „Sunt mult mai puțin politician decât vă imaginați”.

„De altfel, performanța administrativă pe care comunitatea Sectorului 4 a avut-o aici în București, cele 5 miliarde de euro, fonduri europene pe care am reușit să le atragem, metroul, străzile spitalele, parcările, creșterea vieții oamenilor mă recomandă mult mai mult decât abilitățile de politician pe care le am”, a mai spus Băluță.

Întrebat dacă și Gabriela Firea își va dori să candideze, Băluță a spus că „realitatea va decide cine va candida”.

„Cu certitudine, sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare, și care vor stabili care dintre propuneri este mai bună. Este normal, viața este o competiție”,  a mai spus primarul Sectorului 4.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

După ce Grindeanu l-a trimis acasă pe Bolojan, deputatul PSD Claudiu Manda vine cu același mesaj pentru premier: „Dacă vrei să pleci, PLEACĂ”

Citește și

VIDEO Grindeanu, un nou atac furibund la adresa lui Bolojan: Trebuie să lucrăm la statuia unora, în loc să rezolvăm probleme
19:32
Grindeanu, un nou atac furibund la adresa lui Bolojan: Trebuie să lucrăm la statuia unora, în loc să rezolvăm probleme
JUSTIȚIE Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea
19:04
Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea
APĂRARE Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16”
18:40
Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16”
DEZVĂLUIRI Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
17:42
Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
DEZVĂLUIRI Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente
11:44
Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente
DECIZIE După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
22:56
După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului
VIDEO Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
20:10
Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
ACTUALITATE Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
20:00
Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00
19:57
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00
EXTERNE Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
19:56
Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
ENERGIE Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
19:48
Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
FOTO INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
19:43
INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș