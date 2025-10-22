Daniel Băluță: Dacă partidul va vota, voi candida la primăria Capitalei

„Dacă partidul va vota și, sunt convins că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil voi candida”, a spus Daniel Băluță, în direct la Antena3CNN.

Primarul Sectorului 4 a declarat că decizia finală privind candidatura sa la Primăria Capitalei va fi anunțată în următoarele 7-10 zile.

Întrebat dacă va candida pentru că partidul nu are altă variantă, Daniel Băluță a declarat că: „Sunt mult mai puțin politician decât vă imaginați”.

„De altfel, performanța administrativă pe care comunitatea Sectorului 4 a avut-o aici în București, cele 5 miliarde de euro, fonduri europene pe care am reușit să le atragem, metroul, străzile spitalele, parcările, creșterea vieții oamenilor mă recomandă mult mai mult decât abilitățile de politician pe care le am”, a mai spus Băluță.

Întrebat dacă și Gabriela Firea își va dori să candideze, Băluță a spus că „realitatea va decide cine va candida”.

„Cu certitudine, sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare, și care vor stabili care dintre propuneri este mai bună. Este normal, viața este o competiție”, a mai spus primarul Sectorului 4.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: