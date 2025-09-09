Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, acuză că mai multe proceduri pentru construcția hidrocentralelor începute în comunism sunt blocate la Ministerul Mediului: „O somez public pe Diana Buzoianu să urgenteze avizarea”, potrivit Mediafax.

„O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au făcut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României și stabilite în Programul de guvernare 2025-2028 în cadrul căruia, la capitolul Energie, se menționează cu prioritate finalizarea investițiilor hidroenergetice sistate sau întârziate”, a scris marți pe Facebook Daniel Zamfir.

Social-democratul susține că procedurile sunt blocate la ministerul Mediului.