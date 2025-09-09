Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, acuză că mai multe proceduri pentru construcția hidrocentralelor începute în comunism sunt blocate la Ministerul Mediului: „O somez public pe Diana Buzoianu să urgenteze avizarea”, potrivit Mediafax.
„O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au făcut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României și stabilite în Programul de guvernare 2025-2028 în cadrul căruia, la capitolul Energie, se menționează cu prioritate finalizarea investițiilor hidroenergetice sistate sau întârziate”, a scris marți pe Facebook Daniel Zamfir.
Social-democratul susține că procedurile sunt blocate la ministerul Mediului.
„Sunt patru amenajări hidrotehnice foarte importante care așteaptă să fie finalizate și sunt blocate în proceduri la Ministerul Mediului, în timp ce România importa mari cantități de energie”, a mai spus Zamfir.