Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei

Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă foarte mare, de către mafia din Ucraina. Cunoscutul magistrat apare în documente depuse la Registrul Comerţului, ca fiind notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut.

Judecătoarea spune că în ciuda faptului că nu a mai activat ca notar este încă din 2022, semnătura şi parafa acesteia apar pe înscrisurile din actele care stau la baza fraudei.

Judecătoarea spune că aceste înscrisuri sunt „falsuri grosolane” și că a formulat plângere penală.

Judecătoarea CCR a formulat plângere penală

„Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a precizat judecătoarea CCR, la Antena 3.

De asemenea, omul de afaceri care susţine că a rămas fără firmă a depus plângere şi vorbeşte despre o operaţiune amplă de falsificare de acte, pusă la cale, cel mai probabil, de o reţea de crimă organizată interesată de spălarea de bani în România.

Proprietarul firmei fraudate: Nu e semnătura mea

Potrivit documentelor depuse la Registrul Comerţului, Nedelcu ar fi cesionat firma către un cetăţean ucrainean, Zaichenko Mihail. „Deci subsemnatul Nedelcu se cesionează către numitul Zaichenko Mihail, cetăţean ucrainean, cunoscător de limba română, cu semnăturile mele, ale fostei mele neveste şi a celui care preia firma”, a citit acesta din hotărârea adunării generale. El susţine însă că nu recunoaşte nici propria semnătură, nici pe cea a fostei soţii. „Semnătura mea nu este asta. Ştiu semnătura fostei mele neveste, nu este asta. Asta e a lui Zaichenko. Şi pe Zaichenko nu îl cunosc”, a spus el.