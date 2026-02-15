Prima pagină » Actualitate » Leguma pe care să nu o reîncălzești. Poate deveni toxică

15 feb. 2026, 12:00, Actualitate
O legumă folosită foarte des nu ar trebui reîncălzită pentru că poate crea probleme pentru sănătate.

Legumele sunt nelipsite dintr-o dietă normală, însă una dintre acestea – spanacul – poate deveni problematic atunci când este reîncălzit în mod repetat.

Deși este plin de vitamine, minerale și antioxidanți când este gătit proaspăt, spanacul conține nitrați naturali care, în condiții normale, nu sunt periculoși. Însă când spanacul este gătit, apoi răcit și reîncălzit, nitrații se pot transforma în nitriți și nitrozamine, substanțe care pot fi toxice pentru organism, informează csid.ro.

Nitriții și nitrozaminele sunt compuși cu potențial iritant și care, în doze mari, pot afecta sistemul digestiv și pot avea efecte toxice asupra celulelor.

Pentru a evita problemele, este recomandat ca spanacul să fie consumat imediat după preparare. Spanacul gătit care urmează să fie consumat ulterior trebuie răcit rapid și păstrat la frigider, la temperatura optimă (sub 4 °C).

Cu cât spanacul este reîncălzit de mai multe ori, cu atât devine mai probabil ca nitrații să se transforme în compuși nedoriți, mai precizează sursa mai sus-menționată.

