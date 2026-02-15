Prima pagină » Actualitate » „Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112, anunță Salvamont România

„Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112, anunță Salvamont România

15 feb. 2026, 12:51, Actualitate
„Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112, anunță Salvamont România
„Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112 / Sursa FOTO: Salvamont Romania Facebook

Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă, de Ziua Îndrăgostiților, în urma a 125 de apeluri de ajutor.

Potrivit unui anunț al Dispeceratului Național Salvamont România, 130 de persoane au fost salvate în total în urma acestor misiuni.

39 de oameni au ajuns la spital

„Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, precizează informarea postată pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Cele mai multe intervenții au fost pentru Salvamont Lupeni (stațiunea Straja), apoi 17 pentru Salvamont Sinaia, 13 pentru Salvamont Municipiul Brașov, câte nouă pentru Salvamont Suceava și Salvamont Județul Brașov, șapte pentru Salvamont Bihor, câte șase pentru Salvamont Neamț, Salvamont Prahova și Salvamont Gorj, câte cinci pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj și Salvamont Maramureș, câte patru pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic și Salvamont Alba, câte două pentru Salvamont Mureș și Salvamont Harghita, precum și câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Vlădeasa, Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Caraș Severin-Semenic și Salvamont Petroșani.

Totodată, s-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamont România îi îndeamnă pe turiști „la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane”, pentru reducerea numărului de accidente.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Salvamontiștii îi avertizează pe turişti să nu își mai aleagă traseele montane, după ce consultă ChatGPT-ul. „Nu-i mai găsea nimeni 50 de ani”

VIDEO. Operațiune spectaculoasă în Alpi. Au declanșat intenționat o avalanșă cu elicopterul, la Chamonix, ca măsură extremă după o serie de tragedii

Recomandarea video

Citește și

Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
14:00
Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
POLITICĂ Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
13:56
Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
SPORT Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
13:54
Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
EXCLUSIV A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
13:52
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
EXTERNE Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”
13:19
Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”
ALERTĂ Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei
13:18
Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc sportivii de performanță sub presiunea extremă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe