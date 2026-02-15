„Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112, anunță Salvamont România

Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă, de Ziua Îndrăgostiților, în urma a 125 de apeluri de ajutor.

Potrivit unui anunț al Dispeceratului Național Salvamont România, 130 de persoane au fost salvate în total în urma acestor misiuni.

39 de oameni au ajuns la spital

„Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, precizează informarea postată pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Cele mai multe intervenții au fost pentru Salvamont Lupeni (stațiunea Straja), apoi 17 pentru Salvamont Sinaia, 13 pentru Salvamont Municipiul Brașov, câte nouă pentru Salvamont Suceava și Salvamont Județul Brașov, șapte pentru Salvamont Bihor, câte șase pentru Salvamont Neamț, Salvamont Prahova și Salvamont Gorj, câte cinci pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj și Salvamont Maramureș, câte patru pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic și Salvamont Alba, câte două pentru Salvamont Mureș și Salvamont Harghita, precum și câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Vlădeasa, Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Caraș Severin-Semenic și Salvamont Petroșani.

Totodată, s-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamont România îi îndeamnă pe turiști „la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane”, pentru reducerea numărului de accidente.

