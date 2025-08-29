Datoriile către CFR, achitate parțial. Trenurile NU vor mai fi suspendate

CFR Călători și Transferoviar au achitat parțial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), a spus președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu. CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de cei doi datornici.

„CFR SA a emis către CFR Călători, TFC și structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu textul ‘În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători și TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziții aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”, a precizat Mihai Barbu, citat de Agerpres.

CFR SA a trimis o notificare, pe 20 august, către CFR Călători cu privire la faptul că a acumulat datorii de 41,41 milioane de lei la plata TUI, astfel că din data de 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri ale acestui operator. De asemenea, compania Transferoviar era anunțată că și ea va avea suspendate trenuri din același motiv.

Luni, șeful ARF a afirmat că eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite sumele datorate CFR SA.