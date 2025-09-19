Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru mai multe infracțiuni: „Sunt suspectă rău de tot!”

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare.

Diana Șoșoacă a declarat pe Facebook că a primit o citație și a reacționat instant: „De când o așteptam!”

Președinta SOS a relatat că este unul dintre primele sale 20 de dosare pe care le are. „Eram senator. Am o citație, am mai fost chemată în dosarul ăsta în urmă cu 3 ani parcă”, a spus Șoșoacă.

„Am fost chemată în calitate de suspectă. Sunt suspectă rău de tot! Nu, Iohannis; nu, Bolojan; nu, Iliescu. Ia uitați-vă am față de suspectă? Sunt suspectă rău de tot!”, a mai spus Șoșoacă.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

‘E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot’, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.