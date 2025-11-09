Prima pagină » Știri » Doi români au fost răniţi într-un ATAC armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Ce spune MAE

Cristina Corpaci
09 nov. 2025, 13:09, Știri
Doi români au fost răniţi într-un atac armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează, duminică, ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. 

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, precizează că a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe telefonul de urgenţă, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.

„Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul s-au deplasat de urgenţă la locul unde a avut loc atacul, pentru acordarea asistenţei consulare şi în vederea obţinerii unor detalii relevante cu privire la circumstanţele producerii incidentului”, a precizat MAE.

Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea şi se află în afara oricărui pericol, mai precizează sursa citată.

Persoanele de cetățenie română făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. „Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a mai transmis ministrul.

„Azi-noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, au fost răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

