(VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump

Ahmed al-Sharaa, controversatul lider de facto al Siriei, a ajuns în SUA pentru o întrevedere cu președintele Donald Trump. Înainte să fie primit la Casa Albă, el a jucat baschet cu generalii americani, spre deliciul presei din State.

L-au însoțit pe terenul de sport generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al US Army, și Kevin Lambert, liderul coaliției împotriva ISIS.

Scopul vizitei la Washington

Înainte ca Ahmed al-Sharaa să sosească în SUA, Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Pe lângă proaspătul președinte al Siriei, ajuns la putere după înlăturarea lui Bashar al-Assad, de eliminarea sancțiunilor americane a beneficiat și ministrul sirian de Interne, Anas Hasan Khattab, deșii amândoi au avut legături cu gruparea Al Qaeda în trecut.

Demersul a fost interpretat drept un pas semnificativ către normalizarea relațiilor internaționale ale Damascului. De altfel, vizita aceasta este prima deplasare a unui lider sirian la Casa Albă.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită, prilej cu care Trump a anunțat ridicarea parțială a sancțiunilor economice impuse Siriei în timpul domniei lui Assad. Acum, profitând de prezența sa la Washingtonul, al-Sharaa va urmări ridicarea completă a sancțiunilor americane.

La rândul său, Donald Trump ar vrea să includă Siria în coaliția împotriva ISIS și a altor grupări radicale din Orientul Mijlociu.

Statele Unite mențin aproximativ 2.000 de militari în nord-estul Siriei, dar pe viitor se anticipează că Washingtonul va căuta să transfere securitatea regiunii forțelor locale siriene. În schimb, scrie mass-media de peste Ocean, americanii iau în considerare posibilitatea desfășurării unui contingent militar la Damasc.

În plus, Casa Albă ar urmări să pună presiune pe liderul sirian pentru a încheia un acord cu Israelul, în ciuda sprijinului declarativ al acestuia din urmă pentru cauza palestiniană.

Al-Sharaa, turneu de anvergură

După vizita în Statele Unite, președintele sirian Ahmed al-Sharaa se va deplasa la Berlin, acolo unde îl va întâlni pe cancelarul Friedrich Merz.

Temele principale ale vizitei sale în Germania sunt deportarea infractorilor sirieni reținuți în această țară, precum și soarta bazelor rusești din Siria. De altfel, tema bazelor militare rusești – de la Tartus și Latakya -, pe care noua conducere siriană nu se grăbește să le închidă, vor fi discutate, mai mult ca sigur, și în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, dintre Donald Trump și Ahmed al-Sharaa.

