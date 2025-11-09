Prima pagină » Actualitate » (VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump

(VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump

09 nov. 2025, 11:02, Actualitate
(VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump
Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani / Sursa FOTO: Hepta

Ahmed al-Sharaa, controversatul lider de facto al Siriei, a ajuns în SUA pentru o întrevedere cu președintele Donald Trump. Înainte să fie primit la Casa Albă, el a jucat baschet cu generalii americani, spre deliciul presei din State.

L-au însoțit pe terenul de sport generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al US Army, și Kevin Lambert, liderul coaliției împotriva ISIS.

Scopul vizitei la Washington

Înainte ca Ahmed al-Sharaa să sosească în SUA, Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Pe lângă proaspătul președinte al Siriei, ajuns la putere după înlăturarea lui Bashar al-Assad, de eliminarea sancțiunilor americane a beneficiat și ministrul sirian de Interne, Anas Hasan Khattab, deșii amândoi au avut legături cu gruparea Al Qaeda în trecut.

Demersul a fost interpretat drept un pas semnificativ către normalizarea relațiilor internaționale ale Damascului. De altfel, vizita aceasta este prima deplasare a unui lider sirian la Casa Albă.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită, prilej cu care Trump a anunțat ridicarea parțială a sancțiunilor economice impuse Siriei în timpul domniei lui Assad. Acum, profitând de prezența sa la Washingtonul, al-Sharaa va urmări ridicarea completă a sancțiunilor americane.

La rândul său, Donald Trump ar vrea să includă Siria în coaliția împotriva ISIS și a altor grupări radicale din Orientul Mijlociu.

Statele Unite mențin aproximativ 2.000 de militari în nord-estul Siriei, dar pe viitor se anticipează că Washingtonul va căuta să transfere securitatea regiunii forțelor locale siriene. În schimb, scrie mass-media de peste Ocean, americanii iau în considerare posibilitatea desfășurării unui contingent militar la Damasc.

În plus, Casa Albă ar urmări să pună presiune pe liderul sirian pentru a încheia un acord cu Israelul, în ciuda sprijinului declarativ al acestuia din urmă pentru cauza palestiniană.

Al-Sharaa, turneu de anvergură

După vizita în Statele Unite, președintele sirian Ahmed al-Sharaa se va deplasa la Berlin, acolo unde îl va întâlni pe cancelarul Friedrich Merz.

Temele principale ale vizitei sale în Germania sunt deportarea infractorilor sirieni reținuți în această țară, precum și soarta bazelor rusești din Siria. De altfel, tema bazelor militare rusești – de la Tartus și Latakya -, pe care noua conducere siriană nu se grăbește să le închidă, vor fi discutate, mai mult ca sigur, și în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, dintre Donald Trump și Ahmed al-Sharaa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un fost terorist al-Qaeda și fost pușcăriaș i-a luat-o înainte lui Nicușor Dan. Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe președintele sirian

Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung

De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”

Citește și

ACTUALITATE Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
11:12
Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
CONTROVERSĂ Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“
11:11
Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“
EXCLUSIV Informații spectaculoase din declarația fostului procuror Vasile Doană la DNA. Consultanța de 500.000 de euro plătită de Bogos unor foști generali SRI
10:33
Informații spectaculoase din declarația fostului procuror Vasile Doană la DNA. Consultanța de 500.000 de euro plătită de Bogos unor foști generali SRI
ANALIZĂ EXCLUSIV Ziua în care plopul a început să facă mere și răchita micșunele. Ce făceau soții Ceaușescu în ziua în care a căzut Zidul Berlinului. Istoricul Lavinia Betea: „Efectul picăturii care face paharul să dea pe-afară”
10:07
Ziua în care plopul a început să facă mere și răchita micșunele. Ce făceau soții Ceaușescu în ziua în care a căzut Zidul Berlinului. Istoricul Lavinia Betea: „Efectul picăturii care face paharul să dea pe-afară”
LIFESTYLE Vera WANG, dovada că există, totuși, rețeta tinereții veșnice. La 76 de ani, celebra creatoare de modă ne arată că timpul nu are putere asupra ei
09:51
Vera WANG, dovada că există, totuși, rețeta tinereții veșnice. La 76 de ani, celebra creatoare de modă ne arată că timpul nu are putere asupra ei
LIVE UPDATE 🚨 MOMENT ISTORIC, gest de RESTITUIRE MORALĂ. Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ajung acasă, în România. Palatul Cotroceni organizează ceremonia sub patronajul președintelui Nicușor Dan
09:38
🚨 MOMENT ISTORIC, gest de RESTITUIRE MORALĂ. Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ajung acasă, în România. Palatul Cotroceni organizează ceremonia sub patronajul președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Șoc total pentru cei de la Visuri la cheie, după ce au vizitat o familie pe care au ajutat-o acum 6 ani. Ce au descoperit
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Astronomii ar fi găsit primele stele ale Universului
Gândul de Vreme Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
11:39
Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
11:32
Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
SĂNĂTATE Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse
11:29
Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse
VIDEO Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
11:24
Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
HOROSCOP Toată suferința sentimentală va lua sfârșit pentru două ZODII, săptămâna viitoare. Sunt nativii care își vor găsi sufletul pereche
10:47
Toată suferința sentimentală va lua sfârșit pentru două ZODII, săptămâna viitoare. Sunt nativii care își vor găsi sufletul pereche
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”
10:30
Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”