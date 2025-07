Doru Bușcu, despre Nicușor Dan: „Trebuie să facă niște lucruri care să îl recomande, care să rezoneze cu funcția lui de președinte”

„De ce au votat 6 milioane de oameni un om care să vină la Cotroceni, să promită o schimbare, să promită modificări în economie și în taxe și așa, să promită cu justiția, să nu facă aproape nimic din astea, dar să nu facă nimic din ceea ce înseamnă să fii președinte: să nu își numească o echipă”, a declarat analistul Doru Bușcu, în emisiunea Ai Aflat!

Invitatul a declarat că Nicușor Dan lucrează în continuare cu o parte din echipa lui Klaus Iohannis și că actualul președinte ar fi trebuit să spună: „Iată echipa mea, cu ăștia vreau să fac ce am promis să fac, dar dacă echipa ta este echipa lui Iohannis, ce poți să faci”?

Doru Bușcu atrage atenția că Nicușor Dan ar trebui să-și ia în serios rolul de președinte și să nu mai amână luarea anumitor decizii.

„Dacă în momentul în care există o intensitate diplomatică care ține de politica internațională, de NATO, de și te duci nepregătit acolo, e clar, când spui că urmează să ne gândim, o să-mi ia una, două luni să mă gândesc, dar noi pierdem timp. Poziția de președinte este plină responsabilități pentru că toată țara stă după tine. Dacă tu nu faci ce trebuie să faci, pentru că ești în poziția privilegiată, toți nu suportă efectele și consecințe. Și atunci tu nu ai voie să vii cu prostii din astea: mă mai gândesc două luni, o să mă gândesc. E în analiză. Păi da, nu, de aia ai fost acolo. Trebuie să vii gata, odihnit, nu trebuie să fii obosit, trebuie să ai pijamale noi când ești președinte, trebuie să te muți dracului în zona de protocol care ți-e hărăzită, nu trebuie să mergi cu low-costul cu fetița. Da, e posibil așa ceva? Vreau să mergi în cel mai bun protocol, la nivelul lui Iohannis, cu condiția să rezolvi lucruri: fii odihnit, fii bine hrănit, mănâncă vită kobe, reprezintă-mă bine și obține pentru țară un orizont și un viitor mai bune”.

Cât despre vizita președintelui în Germania, Doru Bușcu spune că cel mai probabil vicepremierul Dragoș Anastasiu se va implica.

„Cred că Anastasiu îi pune oamenii lui de afaceri. Nu e o problemă să apari în poziții mai lejere, dar nu așa. Nu poți confunda lucrurile solemne cu mila de a arăta că ești că noi. Vreau să știu că a fost președintele nostru acolo și vin investiții, ne respectă ăia”, mai spune Bușcu.

Nicușor Dan și termenul de șase luni

Jurnalistul Doru Bușcu spune că: „Problema, până la urmă, este să spunem că nu se poate desprinde din niște tabieturi studențești de care nu s-a vindecat nici până în ziua de azi. Nu e asta problema”.

„Problema este că, de fapt, el nu livrează. Încă o dată spun că e nevoie de șase luni până să tragem o linie. Suntem în zona de bunăvoință, dar trebuie să facă niște lucruri care să îl recomande, care să rezoneze cu funcția lui de președinte. E președinte. Sunt atâtea urgențe pe care le are România și am așteptat să se termine coșmarul mandatele lui Iohannis, ca să vină altcineva care ne-a spus că va fi altfel și pe care l-am sprijinit, l-am votat neavând alternativă. Ori, până la urmă, fiecare, să spunem, la limită, are voie să aibă personalitatea lui: unu poate să umble dacă vrea neapărat în pantaloni scurți, dar să fie sclipitor în ceea ce privește funcția oficială”, a mai spus Bușcu.