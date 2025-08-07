Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au dat naștere unui moment șocant în direct la postul de televiziune Euronews România. Prezentatoarea jurnalului l-a anunțat, în direct, pe actualul președinte Nicușor Dan în sicriu, fără voia sa, însă nici nu a revenit cu altă precizare sau cu scuzele de rigoare.

În timpul transmisiunii, prezentatoarea a relatat că au fost difuzate imagini cu sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan.

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc. Începe acum momentul în care oficialii și foști șefi de stat ajung la Palatul Cotroceni să-și prezinte condoleanțele. Din minut în minut, îl așteptăm pe Emil Constantinescu”, a spus prezentatoarea.

sursa foto: Mihai Pop/Gândul.ro