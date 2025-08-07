Prima pagină » Știri » Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan

Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan

Cristina Corpaci
07 aug. 2025, 11:36, Știri
Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au dat naștere unui moment șocant în direct la postul de televiziune Euronews România. Prezentatoarea jurnalului l-a anunțat, în direct, pe actualul președinte Nicușor Dan în sicriu, fără voia sa, însă nici nu a revenit cu altă precizare sau cu scuzele de rigoare. 

În timpul transmisiunii, prezentatoarea a relatat că au fost difuzate imagini cu sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan.

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc. Începe acum momentul în care oficialii și foști șefi de stat ajung la Palatul Cotroceni să-și prezinte condoleanțele. Din minut în minut, îl așteptăm pe Emil Constantinescu”, a spus prezentatoarea.

sursa foto: Mihai Pop/Gândul.ro

Citește și

MESAJ Zi de doliu național: Curtea de Conturi transmite un mesaj de condoleanțe
10:46
Zi de doliu național: Curtea de Conturi transmite un mesaj de condoleanțe
EXCLUSIV VIDEO Becali, la funeraliile lui Iliescu: „Eu am venit la un om care a murit, că și-așa Raiul nu-l vede” / „O dată am dat mâna cu el”
17:09
Becali, la funeraliile lui Iliescu: „Eu am venit la un om care a murit, că și-așa Raiul nu-l vede” / „O dată am dat mâna cu el”
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV FUNERALII Ion Iliescu/ Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni. Principalele momente ale zilei, transmise LIVE
16:20
FUNERALII Ion Iliescu/ Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni. Principalele momente ale zilei, transmise LIVE
EXCLUSIV VIDEO O femeie care susține că e verișoara lui Ion Iliescu, PREZENTĂ la funeralii
15:17
O femeie care susține că e verișoara lui Ion Iliescu, PREZENTĂ la funeralii
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV Spitalul „Agrippa Ionescu”, păzit de polițiști și jandarmi/ Sicriul lui Ion Iliescu ajunge la Cotroceni
08:10, 06 Aug 2025
Spitalul „Agrippa Ionescu”, păzit de polițiști și jandarmi/ Sicriul lui Ion Iliescu ajunge la Cotroceni
MESAJ Ionuț Vulpescu: A fost greu când l-am ținut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme/ Drum bun, Domnule Președinte!
19:07, 05 Aug 2025
Ionuț Vulpescu: A fost greu când l-am ținut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme/ Drum bun, Domnule Președinte!
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 9-10 august 2025. Topul evenimentelor care vor avea loc în București: Cinema sub stele, Summer Well, Anatolian Food Fest și multe altele pe care nu trebuie să le ratezi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce este „sindromul Nobel” și de ce atât de mulți laureați îl dezvoltă?