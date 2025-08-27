George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”

George Simion a distribuit pe Facebook o filmare în care sunt surprinși patru cetățeni pakistanezi care prind două lebede pe râul Argeș și întreabă: „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”

Colega lui George Simion, Gianina Șerban, a transmis pe pagina sa de Facebook că: „Îi felicit pe poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov pentru intervenție și sper ca acești sălbatici să plătească. Avem nevoie de instituții puternice! AUR se opune planului de a aduce migranți ilegali în România contra sumei de 1miliard de euro!”

Poliția Ilfov a anunțat într-un comunicat de presă că două lebede albe aflate într-o stare precară de sănătate au fost salvate de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov.

Păsările protejate de lege au fost găsite într-o gospodărie din comuna Copăceni, în apropierea râului Argeș.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona Râului Argeș, comuna Copăceni, părăsind locul faptei.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov, care la scurt timp de la primirea sesizării au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, fiind speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

Poliţiştii au preluat lebedele şi le-au încredinţat reprezentanţilor unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural.