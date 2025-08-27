Prima pagină » Știri » George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”

George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”

27 aug. 2025, 19:21, Știri
George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”

George Simion a distribuit pe Facebook o filmare în care sunt surprinși patru cetățeni pakistanezi care prind două lebede pe râul Argeș și întreabă: „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”

Colega lui George Simion, Gianina Șerban, a transmis pe pagina sa de Facebook că: „Îi felicit pe poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov pentru intervenție și sper ca acești sălbatici să plătească. Avem nevoie de instituții puternice! AUR se opune planului de a aduce migranți ilegali în România contra sumei de 1miliard de euro!”

Poliția Ilfov a anunțat într-un comunicat de presă că două lebede albe aflate într-o stare precară de sănătate au fost salvate de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Ilfov.

Păsările protejate de lege au fost găsite într-o gospodărie din comuna Copăceni, în apropierea râului Argeș.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că mai multe persoane ar fi capturat lebede din zona Râului Argeș, comuna Copăceni, părăsind locul faptei.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov, care la scurt timp de la primirea sesizării au găsit lebedele, acestea aflându-se într-o stare precară de sănătate, fiind speriate, însă fără a prezenta leziuni vizibile.

Poliţiştii au preluat lebedele şi le-au încredinţat reprezentanţilor unui centru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, care le va acorda toate îngrijirile necesare până când acestea vor putea să se reintegreze în mediul lor natural.

„Persoanele responsabile, un grup de cetățeni din Nepal, au fost identificate de autorități și sunt cercetate penal. Vorbim despre fapte de o gravitate extremă, care se încadrează la infracțiunile de braconaj și cruzime față de animale, pedepsite chiar cu închisoare, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate”, arată polițiștii.
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cătălin Drulă: Nicușor Dan își dorește alegeri la Capitală în noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coaliția. Ce spune despre Ciucu și Băluță
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Becali, dezvăluiri explozive despre perioada petrecută în închisoare
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
(P) O viaţă echilibrată, fără efort: cele mai simple schimbări pe care le poţi face
ACTUALITATE România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
19:28
România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
ECONOMIE LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
19:18
LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
COMERȚ Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
19:04
Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
ENERGIE Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
19:04
Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
EXCLUSIV Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
18:50
Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
JUSTIȚIE DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro
18:35
DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro