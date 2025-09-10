Grindeanu: PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică

„Noi mâine (nr. joi) vom prezenta propunerile pe pachetul pe care îl numim de relansare economică. Noi considerăm că, pe lângă tăieri, concedieri și celelalte, trebuie să venim cu ceva pentru relansare economică. Am anunțat deja că lucrăm la asta, mâine voi face o prezentare în mare. Vorbim de mai multe domenii: transporturi, energie, muncă etc”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.
Președintele interimar al PSD a precizat că acest pachet va fi trecut prin Parlament și că asumarea de către Guvern trebuie să fie folosită în mod excepțional.
„Orice om de bună-credință, dacă vorbește de relansarea economiei, discută de măsuri. Consider că vorbim cu oameni de bună-credință. Nu putem să relansăm economia și să nu intrăm în recesiune. Aș vrea ca întreg Guvernul să își asume propunerile PSD; e loc de mai bine, e loc și de alte propuneri. Asumarea de către Guvern ar trebui folosită în mod excepțional, nu să devină o regulă. De aceea avem Parlament, pentru a dezbate. Se poate în regim de urgență, dar respectând regulile parlamentare. Am înțeles în vară, eram legați de niște termene cu Comisia Europeană. Dar aș prefera, și cred că așa e corect, să mergem în Parlament”, a continuat președintele interimar al PSD.