Prima pagină » Actualitate » Gândul l-a găsit pe Cavalerul care a venit în armură la moartea generalului Theodoru, de 101 ani, cel care plănuia „să răstoarne” ordinea constituțională. De ce umblă costumat așa și care era legătura cu “generalul revoluționar”

Gândul l-a găsit pe Cavalerul care a venit în armură la moartea generalului Theodoru, de 101 ani, cel care plănuia „să răstoarne” ordinea constituțională. De ce umblă costumat așa și care era legătura cu “generalul revoluționar”

Luiza Dobrescu
21 feb. 2026, 06:00, Actualitate

În decembrie 2025 se stingea din viaţă generalul Radu Theodoru, bănuit de DIICOT că intenţiona să răstoarne ordinea constituţională. Avea 101 ani. A fost înmormântat la Mănăstirea Comana. La căpătâiul defunctului a venit multă lume ca să-şi ia rămas bun. Un cavaler în armură s-a remarcat din mulţime. Doar câţiva ştiau cine e.

Vezi galeria foto
45 poze

Opinia publică a emis câteva păreri despre insolita apariţie în cortegiul de înmormântare. Ba că a confundat circul cu înmormântarea, ba că s-a rătăcit în timp în drum spre vreo bătălie.

Puţin mai târziu, Gândul a aflat cine era misteriosul personaj. Emanoil Miron este pasionat de perioada evului mediu şi de luptele cavalerilor. Acesta a povestit, pentru Gândul, cum a ajuns să-l cunoască pe generalul Theodoru şi de ce a apărut la înmormântarea acestuia îmbrăcat în armură.

„Pe dânsul l-am cunoscut exact la un eveniment istoric, tot la Comana. Am venit și din pasiunea mea pentru perioada lui Vlad Ţepeş și pentru Vlad Țepeș în sine. Pe numele lui adevărat Vlad Basarab al III-lea. Am venit la Ziua Eroilor și am venit îmbrăcat exact pe vremea lui Vlad Ţepeş sau cât am putut să aduc acea perioadă în mijlocul oamenilor, în special pentru copii.

Sfânta Mănăstire Comana este ctitoria lui Vlad Ţepeş. Și eu voiam foarte mult să ajung acolo. Așa l-am cunoscut pe domnul general, am fost invitat ulterior la alte manifestări istorice pe care dânsul le-a organizat acolo. Când dânsul a decedat, am zis că ultima întâlnire a mea cu dânsul să fie tot în armură, așa cum ne-am cunoscut noi”, povesteşte cavalerul.

Când l-a cunoscut pe general, a mai aflat şi că Radu Theodoru este şi autorul unor cărţi-benzi desenate pe care Emanoil Miron le citea când era copil.

„E o carte despre daci și romani. Sunt benzi desenate exact cum erau cărțile pe care se numea „Strămoșii”.

Că erau trei cărți. Eu mai am numai una singură, era una neagră, una albastră și am pe cea neagră am care avea un prin plan exactă perioada războaielor dacice 101-102, 105-106 și n-am știut. Discutând cu dânsul și vorbind, el mi-a zis: «am scris și pentru copii». N-am știut ce a scris pentru copii strămoșii și atunci mi s-a aprins în cap imaginea coperții. Zic: «o am în pod ». Î M-am dus și am căutat-o și am găsit-o și într-adevăr sus scrie: Radu Theodoru”, mai spune acesta, pentru Gândul.

Din dragoste pentru Ţepeş, Emanoil Miron a urcat cele 1.500 de trepte de la Cetatea Poienari cu armura pe el. Spune că a întâlnit pe cărare câţiva turişti care l-au privit suprinşi şi înfricoşaţi şi nu ştiau dacă sunt martorii unui fenomen de călătorie în timp sau privirea le joacă feste. Mai ales că, povesteşte cavalerul nostru, i-a şi întrebat în glumă, când le-a văzut privirile speriate: „În ce an suntem?”

„Când am ajuns sus eram mort. Mort de oboseală, Dar a fost o satisfacție pentru mine că am reușit să urc a am cred câteva poze. Nu aveam armura completă atunci nu aveam platoşă și aveam doar cămașa de zale, un coif, protecție de antebrațe, spada, scutul dar erau de ajuns, deci era de ajuns, tot aveau 30 de kilograme. 

Am vrut să ajung acolo să văd cum se urcau, pentru că cetatea Poenari, din câte am citit, n-a putut fi cucerită niciodată datorită poziției care era”, povesteşte acum zâmbind, când îşi aminteşte experienţa.

Cândva, Emanoil Miron a fost grănicer. Acolo a învăţat să călărească şi de atunci a început şi pasiunea pentru tras cu arcul. Spune că şi-a cumpărat un arc mongol pe  care-l foloseşte la diverse competiţii. Arcul şi calul l-au purtat pe cavalerul nostru până în China şi chiar în Tibet.

Ulterior, acesta s-a angajat la „mascaţi” şi de acolo a plecat să muncească în Suedia, alături de un prieten, la plantat de copaci în zona Cercului Polar şi cu Aurora Boreală deasupra capului. O frumuseţe care pentru mulţi oameni este un eveniment, dar pentru fostul grănicer a devenit o obişnuinţă.

Când vine în ţară, face şi voluntariat în cadrul unor ONG-uri din Galaţi care fac cunoştinţă tinerilor cu istoria românilor şi în special cu armele de luptă medievale şi alături de care participă la concursuri, în lume.

Iar când este frumos afară, scoate iurta (n.r cort mongol) în parcul din Galaţi şi îi învaţă pe copii să tragă cu arcul istoric.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
13:28
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
ALERTĂ Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul
13:00
Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul
LIFESTYLE Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
12:41
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
METEO Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație
12:33
Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație
NEWS ALERT Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată
12:33
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată
ALERTĂ Peste 100 de persoane blocate în mașini pe drumuri, din cauza zăpezii. Autoritățile intervin de urgență
11:55
Peste 100 de persoane blocate în mașini pe drumuri, din cauza zăpezii. Autoritățile intervin de urgență
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Camillo Golgi, savantul care a dezvăluit structura ascunsă a creierului
MILITAR Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
13:02
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
FLASH NEWS Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
13:00
Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
DEZVĂLUIRI Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”
12:19
Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”
12:00
Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”
BANI Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani
11:49
Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani
Cine i-a făcut, de fapt, „lipeala” lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, pe holurile Consiliului pentru Pace. Personajul misterios a fost vara trecută în România. Cu cine s-a întâlnit
11:41
Cine i-a făcut, de fapt, „lipeala” lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, pe holurile Consiliului pentru Pace. Personajul misterios a fost vara trecută în România. Cu cine s-a întâlnit

Cele mai noi

Trimite acest link pe