Prima pagină » Știri » ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

20 feb. 2026, 14:49, Știri
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

Reprezentanții ROMPREST SERVICE SA acuză Primăria Sectorului 1 că a inițiat și derulat „o campanie continuă de abuzuri în scop de intimidare, pentru a slăbi poziția companiei de salubrizare și pentru determina operatorul să renunțe drepturile sale contractuale si financiare legitime”. Pe de altă parte, viceprimarul Iulian Hatmanu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că acuzațiile sunt nefondate.

Potrivit reprezentanților operatorului de salubritate, la nivelul conducerii Primăriei Sectorului 1 a fost inițiată aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să „denunțe unilateral” contractul de delegare.

  • O astfel de denunțare unilaterală a contractului, spun aceștia, ar ignora clauzele contractuale și legislația, care indică, drept unica modalitate de soluționare a divergentelor contractuale, supunerea speței instanței de judecată.
  • Daunele interese plătibile ROMPREST, în situația calificării acțiunii Sector 1 ca denunțare unilaterală de către instanțele de judecată, sunt estimate, conform prevederilor contractuale, la 1.12 miliarde lei, mai precizează reprezentanții ROMPREST SERVICE SA.

Contractul încheiat între ROMPREST SERVICE SA și Primăria Sectorului 1 ajungea la termen abia în luna iunie 2033, dar în urma ședinței de Consiliu Local din data de 19 februarie 2026, termenul este 30 iunie 2026.

Consiliul local s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet”

Sursele Gândul avertizează că hotărârea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1 din data de 19 februarie 2026 înseamnă „denunțarea unilaterală a contractului”, iar Consiliul Local „s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet care  avizeze favorabil proiectul”.

„Nu vorbim despre o simplă formalitate administrativă pe care Consiliul trebuia  o îndeplinească. Vorbim despre un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1. 

Hotărârea adoptată de către Consiliul Local în dată de 19.02.2026 echivalează cu o denunțare unilaterală a contractului. 

Prin Hotărârea adoptată, Consiliul local s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet care  avizeze favorabil proiectul. Nu este prima dată când acest Consiliu se substituie instanțelor de judecată”, spun sursele Gândul, în exclusivitate.

„Au fost ignorate hotărârile judecătorești definitive și obligatorii”

Aceleași surse au dezvăluit că, „în cursul anului 2025, Consiliul Local a înființat comisii mixte pentru „gestionarea” unor titluri executorii definitive”, iar hotărâri judecătorești definitive și obligatorii au fost ignorate.

Au fost ignorate, astfel,  hotărârile judecătorești definitive și obligatorii, tergiversând nelegal plata datoriilor scadente.

Există un proces pe rolul Tribunalul București pentru constatarea duratei contractului.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a arătat că nu există dovada îndeplinirii condițiilor pentru încetarea contractului la 30.06.2026. (documentul poate fi parcurs, integral, AICI)

O decizie luată înainte de clarificarea instanței poate însemna despăgubiri uriașe plătite din banii cetățenilor”, au mai explicat sursele Gândul.

Viceprimarul Iulian Hatmanu: „Nu vorbim nici de o denunțare, nici de repercusiuni”

În exclusivitate pentru Gândul, Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1, a a declarat că nu poate fi vorba despre o „denunțare unilaterală” a contractului de salubrizare și a răspuns acuzațiilor formulate de reprezentanții ROMPREST SERVICE SA.

Noi le-am răspuns (n.red. – reprezentanților ROMPREST) prin documentele atașate la hotărârea votată ieri în Consiliul Local, în care am arătat că acest contract a fost redus de Curtea de Apel București, în anul 2014, și s-a redus contractul cu 7 ani.

Dacă ei făceau o stație de sortare, atunci mai primeau grație încă 4 ani. Nu au făcut.

Contractul inițial este redus cu 7 ani și ajunge la termen pe 30.06.2026.

Nu vorbim nici de o denunțare, nici de repercusiuni, nu vorbim de de nimic.

Este un contract care ajunge la termen”, a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, viceprimarul Iulian Hatmanu.

Consilierii locali au votat hotărârea privind încetarea, la 30 iunie 2026, a contractului dintre Sectorul 1 și Romprest

În urma ședinței Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1, actualul contract de delegare a serviciului public de salubrizare – încheiat între Primăria Sectorului 1 și ROMPREST SERVICE SA – ajunge la termen la data de 30 iunie 2026.

Protrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Sectorului 1, acest termen „rezultă din documentele semnate de Primărie și operatorul Romprest, din deciziile instituțiilor de reglementare și control în domeniul salubrizării, dar mai ales din hotărârile instanțelor judecătorești”.

„În ședința de astăzi, toți consilierii locali au votat proiectul de hotărâre prin care îl mandatează pe Primarul Sectorului 1 pentru a informa Compania Romprest Service S.A., Consiliul Concurenței și ANRSC că, la data de 30 iunie 2026, Contractul de delegare încetează prin ajungerea la termen.

Data încetării la termen rezultă dintr-o amplă analiză juridică a istoricului factual și juridic a raportului contractual, care are la bază Decizia Consiliului Concurenței nr. 58/2009, hotărârile obligatorii ale instanțelor de judecată, Actul Adițional nr. 6 la Contract și măsurile de control ale ANRSC, aspecte care pot fi consultate, pe larg, în materialele ședinței Consiliului Local de astăzi”, se arată pe site-ul Primăriei Sectorului 1.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
12:34
Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
Gândul de Vreme Meteorologii ANM anunță un nou episod semnificativ de ninsoare în București. Prognoză de ultimă oră pentru toată țara
10:34
Meteorologii ANM anunță un nou episod semnificativ de ninsoare în București. Prognoză de ultimă oră pentru toată țara
FLASH NEWS Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
10:04, 19 Feb 2026
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
EXCLUSIV Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate
05:00, 19 Feb 2026
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate
FLASH NEWS Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă
17:10, 18 Feb 2026
Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Thomas Wedders, bărbatul cu cel mai mare nas din lume. De ce nu a primit recordul Guinness?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
FLASH NEWS Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
14:28
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
FLASH NEWS Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”
13:58
Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe