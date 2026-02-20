ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

Reprezentanții ROMPREST SERVICE SA acuză Primăria Sectorului 1 că a inițiat și derulat „o campanie continuă de abuzuri în scop de intimidare, pentru a slăbi poziția companiei de salubrizare și pentru determina operatorul să renunțe drepturile sale contractuale si financiare legitime”. Pe de altă parte, viceprimarul Iulian Hatmanu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că acuzațiile sunt nefondate.

Potrivit reprezentanților operatorului de salubritate, la nivelul conducerii Primăriei Sectorului 1 a fost inițiată aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să „denunțe unilateral” contractul de delegare.

O astfel de denunțare unilaterală a contractului, spun aceștia, ar ignora clauzele contractuale și legislația, care indică, drept unica modalitate de soluționare a divergentelor contractuale, supunerea speței instanței de judecată.

Daunele interese plătibile ROMPREST, în situația calificării acțiunii Sector 1 ca denunțare unilaterală de către instanțele de judecată, sunt estimate, conform prevederilor contractuale, la 1.12 miliarde lei, mai precizează reprezentanții ROMPREST SERVICE SA.

Contractul încheiat între ROMPREST SERVICE SA și Primăria Sectorului 1 ajungea la termen abia în luna iunie 2033, dar în urma ședinței de Consiliu Local din data de 19 februarie 2026, termenul este 30 iunie 2026.

„Consiliul local s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet”

Sursele Gândul avertizează că hotărârea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1 din data de 19 februarie 2026 înseamnă „denunțarea unilaterală a contractului”, iar Consiliul Local „s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet care să avizeze favorabil proiectul”.

„Nu vorbim despre o simplă formalitate administrativă pe care Consiliul trebuia să o îndeplinească. Vorbim despre un risc de peste un miliard de lei pentru bugetul Sectorului 1.

Hotărârea adoptată de către Consiliul Local în dată de 19.02.2026 echivalează cu o denunțare unilaterală a contractului.

Prin Hotărârea adoptată, Consiliul local s-a substituit instanței fără a avea un raport juridic complet care să avizeze favorabil proiectul. Nu este prima dată când acest Consiliu se substituie instanțelor de judecată”, spun sursele Gândul, în exclusivitate.

„Au fost ignorate hotărârile judecătorești definitive și obligatorii”

Aceleași surse au dezvăluit că, „în cursul anului 2025, Consiliul Local a înființat comisii mixte pentru „gestionarea” unor titluri executorii definitive”, iar hotărâri judecătorești definitive și obligatorii au fost ignorate.

„Au fost ignorate, astfel, hotărârile judecătorești definitive și obligatorii, tergiversând nelegal plata datoriilor scadente.

Există un proces pe rolul Tribunalul București pentru constatarea duratei contractului.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a arătat că nu există dovada îndeplinirii condițiilor pentru încetarea contractului la 30.06.2026. (documentul poate fi parcurs, integral, AICI)

O decizie luată înainte de clarificarea instanței poate însemna despăgubiri uriașe plătite din banii cetățenilor”, au mai explicat sursele Gândul.

Viceprimarul Iulian Hatmanu: „Nu vorbim nici de o denunțare, nici de repercusiuni”

În exclusivitate pentru Gândul, Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1, a a declarat că nu poate fi vorba despre o „denunțare unilaterală” a contractului de salubrizare și a răspuns acuzațiilor formulate de reprezentanții ROMPREST SERVICE SA.

„Noi le-am răspuns (n.red. – reprezentanților ROMPREST) prin documentele atașate la hotărârea votată ieri în Consiliul Local, în care am arătat că acest contract a fost redus de Curtea de Apel București, în anul 2014, și s-a redus contractul cu 7 ani.

Dacă ei făceau o stație de sortare, atunci mai primeau grație încă 4 ani. Nu au făcut.

Contractul inițial este redus cu 7 ani și ajunge la termen pe 30.06.2026.

Nu vorbim nici de o denunțare, nici de repercusiuni, nu vorbim de de nimic.

Este un contract care ajunge la termen”, a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, viceprimarul Iulian Hatmanu.

Consilierii locali au votat hotărârea privind încetarea, la 30 iunie 2026, a contractului dintre Sectorul 1 și Romprest

În urma ședinței Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1, actualul contract de delegare a serviciului public de salubrizare – încheiat între Primăria Sectorului 1 și ROMPREST SERVICE SA – ajunge la termen la data de 30 iunie 2026.

Protrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Sectorului 1, acest termen „rezultă din documentele semnate de Primărie și operatorul Romprest, din deciziile instituțiilor de reglementare și control în domeniul salubrizării, dar mai ales din hotărârile instanțelor judecătorești”.

„În ședința de astăzi, toți consilierii locali au votat proiectul de hotărâre prin care îl mandatează pe Primarul Sectorului 1 pentru a informa Compania Romprest Service S.A., Consiliul Concurenței și ANRSC că, la data de 30 iunie 2026, Contractul de delegare încetează prin ajungerea la termen.

Data încetării la termen rezultă dintr-o amplă analiză juridică a istoricului factual și juridic a raportului contractual, care are la bază Decizia Consiliului Concurenței nr. 58/2009, hotărârile obligatorii ale instanțelor de judecată, Actul Adițional nr. 6 la Contract și măsurile de control ale ANRSC, aspecte care pot fi consultate, pe larg, în materialele ședinței Consiliului Local de astăzi”, se arată pe site-ul Primăriei Sectorului 1.

