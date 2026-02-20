Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) anunță că vremea intră, din nou, într-un proces de răcire, iar precipitațiile – mai întâi ploaie, apoi ninsoare – vor cuprinde aproape toate zonele României, inclusiv zona Capitalei.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat că a fost emisă și o informare meteorologică în acest sens.

„Pentru astăzi, aria de nebulozitate și precipitații va fi în extindere dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor în Banat, Crișan, Oltenia, Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania și Dobrogea.

Va ploua, iar local la munte și în Moldova vor fi mai ales ninsori. Pe alocuri, în sud-vest, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/m², vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și în zona montană, dar din orele amiezii și în cele estice și sud-estice, cu viteze în general de 40-55km/h.

La munte, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70-90km/h temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 12°.

De asemenea, avem o informare meteorologică emisă de astăzi până duminică dimineață, care vizează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat, Crișana vor predomina ploile, iar Moldova și la munte va ninge.

Restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri, adică 20 februarie, vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Revine ninsoarea și în București

În atenționarea cod galben – a mai specificat meteorologulde serviciu al ANM – este vizată și zona municipiului București.

„Ne așteptăm ca pe parcursul zilei de astăzi să fie precipitații sub formă de ploaie, dar la noapte vor fi mixte, apoi vor vor fi mai ales ninsori și se va depune strat de zăpadă de uniform, cu grosime medie de 6-8 cm.

De asemenea, avem parte și de vânt în această noapte și va fi viscol, iar vizibilitate scăzută sub 100 m. Maxima de astăzi va fi de 2-3°, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3°.

Pe parcursul zilei, în zona Capitalei va continua să ningă însemnat cantitativ și se va depune strat de zăpadă de uniform, cu o grosime în medie de 10-15 cm”, a mai transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI: