Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) anunță că vremea intră, din nou, într-un proces de răcire, iar precipitațiile – mai întâi ploaie, apoi ninsoare – vor cuprinde aproape toate zonele României, inclusiv zona Capitalei.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat că a fost emisă și o informare meteorologică în acest sens.
„Pentru astăzi, aria de nebulozitate și precipitații va fi în extindere dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor în Banat, Crișan, Oltenia, Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania și Dobrogea.
În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat, Crișana vor predomina ploile, iar Moldova și la munte va ninge.
Restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri, adică 20 februarie, vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În atenționarea cod galben – a mai specificat meteorologulde serviciu al ANM – este vizată și zona municipiului București.
„Ne așteptăm ca pe parcursul zilei de astăzi să fie precipitații sub formă de ploaie, dar la noapte vor fi mixte, apoi vor vor fi mai ales ninsori și se va depune strat de zăpadă de uniform, cu grosime medie de 6-8 cm.
De asemenea, avem parte și de vânt în această noapte și va fi viscol, iar vizibilitate scăzută sub 100 m. Maxima de astăzi va fi de 2-3°, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3°.
Pe parcursul zilei, în zona Capitalei va continua să ningă însemnat cantitativ și se va depune strat de zăpadă de uniform, cu o grosime în medie de 10-15 cm”, a mai transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
