Grindeanu spune că Boloș a venit cu propunerea de a nu se face rectificare bugetară în mandatul lui Ciolacu

Sorin Grindeanu a declarat că nu au fost făcute rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă la propunerea ministrului Finanţelor, care spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control.

„Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă pentru a merge ţintit spre anumite puncte pe care Guvernul le considera, sau era o lipsă de finanţare, deci mecanismul acesta prin care s-a folosit fondul rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor, nu a fost propus de altcineva. Deci toate aceste lucruri au fost făcute printr-un mecanism legal, dar care avea la bază o fundamentare, şi la acea zicere am fost de faţă şi cred că e şi pe stenogramele de la Guvern, în care ministrul Finanţelor spunea că aceste cheltuieli, dacă vom folosi acest mecanism, vor fi mult mai bine ţinute sub control decât dacă se merge pe calea clasică, cea de rectificare. Asta ca să închid aceste lucruri”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

Președintele interimar al PSD a menţionat că a beneficiat, ca ministru al Transporturilor, de sume din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi.