Grindeanu vorbește despre demisia lui Bolojan: Nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV, că abordarea cu demisia pe masă, nu o consideră una serioasă, întrebat fiind dacă Ilie Bolojan își va prezenta demisia de onoare în cazul în care CCR va da verdict de neconstituționalitate în cazul pensiilor magistraților, măsură asumată de Guvern în pachetul 2.

Sorin Grindeanu a precizat că: „Fluturatul demisiei, chestiunea asta nu o consider o abordare serioasă. Nu e o treabă să o spui la fiecare întâlnire de coaliție. … Nu o face la fiecare întâlnire de coaliție (nr. Bolojan).

„Demisia și acum mă refer inclusiv la acest subiect, nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic. Presiunea pe care o pui pe CCR nu e constructivă”, a mai spus Grindeanu.

Președintele camerei Deputaților a precizat despre pensiile magistraților că își dorește să existe o regulă și anume nivelul de pensionare și vârsta să fie comparative cu alte state din Uniunea Europeană.