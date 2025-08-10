Ilie Bolojan anunță CONCEDIERI și noi tăieri ale cheltuielilor: E foarte probabil să avem reduceri de personal

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că vin vremuri grele și „e foarte posibil să avem reduceri de personal, pentru că în multe locuri personalul e supradimensionat”. Premierul s-a referit la reforma în administrația publică.

Al doilea pachet de măsuri ce urmează să fie adoptate de Guvern va produce efecte de la 1 ianuarie 2026.

„Al doilea pachet va avea efecte, poate nu imediate, dar începând de anul viitor, efectele lui se vor vedea și vine să răspundă problemelor majore pe care le avem, care sunt legate de deficitul bugetar, de criza bugetară”, a declarat Bolojan la Antena 3CNN.

La categoria cheltuieli sunt două pachete, respectiv reforma în administrația publică locală și sănătatea.

„Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și în același timp să avem servicii mai bune”, a spus premierul.

Cât despre concedieri, Ilie Bolojan a spus: „Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală, și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”.