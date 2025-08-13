Ilie Bolojan nu cedează în fața profesorilor: Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani

Profesorii protestează de aproape două săptămâni, ca urmare a măsurilor anunțate de Executiv. Ilie Bolojan spune că va continua reforma în educație și le transmite dascălilor că: „Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani. Vom mai comasa școli.”

„Mesajul meu pentru profesori este următorul. Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. În Educație s-au scăzut normele profesorilor, am scăzut numărul de copii, am mărit salariile, dar nu am văzut o schimbare. Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani. Vom mai comasa școli”.

Premierul a menționat și despre sistemul de burse care nu va mai fi acordat la fel ca anul anterior.

„Am întrerupt sistemul de burse care a fost dat în masă elevilor. De la 40 de milioane de euro se ajunsese la 4 miliarde de euro”, a subliniat Ilie Bojan.