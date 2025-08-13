Ilie Bolojan susține că vom ajunge într-o fundătură dacă nu adoptăm pachetul 2

Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. Premierul a spus că este nevoie în același timp de stabilitate politică.

„Pachetul doi sper să fie adoptat cu asumarea răspunderii guvernului. Dacă nu o facem, înseamnă că nu am conștientizat situația în care ne aflăm”, a spus Bolojan la Digi 24.

Șeful Guvernului a spus că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. „Am încredere că vom trece România prin această situație dificilă. Dacă nu o facem, lucrurile se vor termina prost chiar în această toamnă”, spune premierul.