Ilie Bolojan susține că vom ajunge într-o fundătură dacă nu adoptăm pachetul 2

Cristina Corpaci
13 aug. 2025, 21:30, Știri
Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. Premierul a spus că este nevoie în același timp de stabilitate politică.

„Pachetul doi sper să fie adoptat cu asumarea răspunderii guvernului. Dacă nu o facem, înseamnă că nu am conștientizat situația în care ne aflăm”, a spus Bolojan la Digi 24.

Șeful Guvernului a spus că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. „Am încredere că vom trece România prin această situație dificilă. Dacă nu o facem, lucrurile se vor termina prost chiar în această toamnă”, spune premierul.

„Voi face tot ceea ce ține de mine să adoptăm pachetul doi. Avem nevoie de o stabilitate politică. Restructurările nu se poate face de o zi pe alta, sunt multe legi de modificat”, a mai spus Bolojan.

