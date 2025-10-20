Într-un mesaj plin de greșeli de scriere, mâna dreaptă a lui Bolojan spune că vrea referendum ca să tranșeze problema pensiilor speciale

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a gafat într-o postare pe Facebook, printr-un text plin de greșeli, prin care își exprima ideea de referendum în cazul pensiilor magistraților.

Așa cum poate fi văzut în fotografia atașată mai jos, primarul Sectorului 6 a avut câteva scăpări în postarea sa. Este vorba despre litere greșite, sărite sau cuvântul „privilegilor” – se scrie „privilegiilor”.

Ciprian Ciucu a notat în postarea sa pe Facebook că: „CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetățeni. Respectăm decizia Curții, dar rămânem consecvenți în ceea ce privește reforma statului și eliminarea privilegiilor”.

Șeful liberalilor a mai scris că „Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depășit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetățenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială și eliminarea privilegiilor. Și cred că ar fi oportun ca acest Referendum să fie organizat odată cu alegerile parțiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în București)”.