Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete

Normele de aplicare pentru criteriile de performanță și concursurile pentru șefii de secție sunt finalizate în proporție de 95% și pot fi implementate imediat după publicarea pachetului legislativ de reformă în Monitorul Oficial, spune ministrul Sănătății.

„Suntem pregătiți să o punem în aplicare mâine. În momentul în care, în Monitorul Oficial, o să apară pachetul legislativ de reformă pentru sănătate, există grupuri de lucru dedicate pentru criteriile de performanță care au finalizat în proporție de 95% ordinul de ministru cu metodologia de punere în aplicare”, a declarat Rogobete, la Digi 24, citat de Mediafax.

Ministrul a explicat că: „Am preferat ca la masa ministerului să stea toți profesioniștii din sănătate, asociații de pacienți, sindicate, industrie, mediul academic, manageri de spitale, șefi de secție”, a precizat el.

Concursurile pentru șefii de secție nu vor fi organizate de Ministerul Sănătății, ci „la nivelul unității sanitare în momentul în care expiră mandatele de patru ani ale șefilor de secție care au ocupat poziția nu prin concurs, ci prin numire”, a mai precizat Rogobete.