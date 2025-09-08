Prima pagină » Știri » Marcel Ciolacu anunță SINGURA variantă în care România ar intra în incapacitate de plată

08 sept. 2025, 21:40, Știri
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că țara noastră nu va intra în incapacitate de plată, așa cum a tot anunțat actualul premier Ilie Bolojan. Ciolacu a spus că există o singură variantă în care s-ar putea întâmpla acest lucru, însă suntem departe de acest lucru. 

Marcel Ciolacu a declarat la RTV că: „România poate intra în incapacitate de plată într-o criză politică prelungită. Această coaliție trebuie să funcționeze, dar nu la impuneri, această coaliție trebuie să funcționeze pe respect”.

Fostul premier a mai declarat că banii pentru investiții i-a alocat fără culoare politică în timpul mandatului său.

„Cumva Ciolacu a dat bani numai la autoritățile locale din PSD sau a dat și la PNL? Nu cumva am dat la sectorul 6, am dat la toate sectoarele, la toți primarii, nu s-au făcut investiții în toate, primăriile în toate consiliile județene?”, a mai spus fostul premier.

 

Fostul premier a mai subliniat că o criză politică ne-ar afecta.

„România nu-și permite o criză politică. Trebuie să aibă o stabilitate politică”, a mai punctat Marcel Ciolacu.

